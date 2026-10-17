Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

(GLO)- Việc giáo viên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm Zalo phụ huynh nhằm phối hợp giáo dục đang gây nhiều tranh luận. Trong khi một số người cho rằng cách làm này giúp gia đình kịp thời chấn chỉnh con, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý và ảnh hưởng quyền riêng tư của trẻ.

Việc giáo viên công khai tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh đang trở thành chủ đề tranh luận, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa trách nhiệm thông báo của nhà giáo và quyền được tôn trọng, bảo vệ của trẻ em.

Mới đây, 1 bài đăng trong nhóm Hội phụ huynh TP. Hồ Chí Minh với hơn 433.000 thành viên, đặt vấn đề giáo viên chủ nhiệm có nên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm Zalo chung hay không, đã thu hút gần 1.000 lượt bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Việc nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh có thể gây áp lực tâm lý cho trẻ, đặt ra yêu cầu về cách ứng xử phù hợp giữa giáo viên và gia đình. Ảnh minh họa: AI

Một bộ phận phụ huynh ủng hộ việc nêu tên để gia đình nắm tình hình học tập, rèn luyện của con và phối hợp với giáo viên chấn chỉnh hành vi chưa phù hợp.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, nhóm chung nên dành cho các thông báo của lớp và những nội dung tuyên dương; trường hợp học sinh mắc lỗi cần được trao đổi riêng với gia đình.

Phân tích vấn đề dưới góc độ truyền thông, TS. Vũ Thị Việt Nga - chuyên gia truyền thông, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - cho rằng, nhóm Zalo phụ huynh không phải không gian riêng tư tuyệt đối. Tin nhắn có thể bị chụp màn hình, chia sẻ ra bên ngoài, khiến học sinh bị gắn nhãn trước cộng đồng.

Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, việc công khai lỗi vi phạm có thể khiến trẻ xấu hổ, thu mình hoặc trở nên chai lì trước những lời phê bình. Thông tin lan truyền còn có nguy cơ khiến các em bị bạn bè trêu chọc, phụ huynh khác phán xét, thậm chí bị hạn chế giao tiếp.

Ở chiều ngược lại, áp lực dành cho giáo viên cũng cần được nhìn nhận. Thời gian qua, việc nhiều hội nhóm phụ huynh xuất hiện bài đăng ẩn danh tố giáo viên, nhà trường về bữa ăn bán trú, các khoản thu và cách ứng xử ngày càng nhiều.

Những thông tin chưa được kiểm chứng có thể dẫn đến làn sóng chỉ trích, ảnh hưởng danh dự, uy tín nhà giáo và làm suy giảm niềm tin giữa gia đình với nhà trường.

Luật sư Hạ Thị Thu Thảo - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh - phân tích: Phụ huynh có quyền phản ánh những bất cập trong giáo dục nhưng cần bảo đảm tính khách quan, có căn cứ, tránh đăng tải thông tin sai sự thật hoặc xúc phạm người khác.

Từ 2 chiều vấn đề, trao đổi riêng với phụ huynh khi học sinh mắc lỗi là cách ứng xử phù hợp hơn so với công khai tên và hành vi vi phạm trên nhóm chung.

Giáo viên vẫn cần thông báo kịp thời, trung thực về tình hình của học sinh, đồng thời lựa chọn phương thức giao tiếp phù hợp, bảo vệ quyền riêng tư và lòng tự trọng của trẻ.

Phụ huynh cũng cần chủ động phối hợp với giáo viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tôn trọng, trách nhiệm và hướng đến sự tiến bộ của học sinh.