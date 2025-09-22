Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tạm giữ hình sự đối tượng buôn bán vũ khí, thu giữ 16 khẩu súng

(GLO)- Sáng 22-9, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý bị can với Trần Huy Thắng (SN 2000, trú tại xã Ia Dơk) về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 21-8, khi điều khiển xe máy di chuyển trên đường Trường Chinh thuộc khu vực phường Hội Phú, Thắng đã xảy ra va chạm giao thông với ô tô của anh T.T.H. (SN 1993, trú tại phường Hội Phú). Sau đó, giữa Thắng và anh H. phát sinh tranh cãi về vụ va chạm.

doi-tuong-thang-da-bi-tam-giu-hinh-su-anh-van-do.jpg
Đối tượng Thắng đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Đô

Bực tức, Thắng chạy về nhà trọ trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) lấy 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay quay lại tìm anh H. Khi thấy ô tô của anh H. đang đỗ, Thắng bắn 3 phát súng chỉ thiên hòng thị uy, đe dọa anh H. rồi điều khiển xe máy về nhà cất giấu súng.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm cùng các lực lượng liên quan khẩn trương truy tìm đối tượng, xác minh làm rõ. Đến khoảng 21 giờ ngày 22-8, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Thắng.

Khám xét phòng trọ của Thắng, lực lượng chức năng thu giữ 16 khẩu súng các loại dạng Rulo, K54, K59 cùng 23 hộp đạn hơi cay và đạn nổ (mỗi hộp chứa 50 viên). Ngoài ra, Công an phường Hội Phú còn thu giữ số lượng lớn tinh dầu CBD (chiết xuất từ cây cần sa) đã đóng gói và một số chưa pha chế.

cong-an-phuong-hoi-phu-thu-giu-so-luong-lon-sung-tai-phong-tro-cua-thang-anh-van-do.jpg
Công an phường Hội Phú thu giữ súng tại phòng trọ của Thắng. Ảnh: Văn Đô

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận, từ khoảng tháng 3-2025 đến khi bị bắt đã lên mạng xã hội đặt mua 3 đợt với 21 khẩu súng các loại. Trong đó, đối tượng đã bán lại 5 khẩu cho các đối tượng ở Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hải Phòng.

