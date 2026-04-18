Gia Lai: Mở khóa đào tạo chăm sóc bệnh nhân tổn thương thần kinh trung ương

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-4, Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khóa đào tạo chăm sóc phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân tổn thương thần kinh trung ương.

Khóa khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn chăm sóc phục hồi chức năng sớm cho người bệnh tổn thương thần kinh trung ương thuộc Dự án Hòa nhập 2b - hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi chất độc da cam giai đoạn 2023-2026. Tham gia khóa học có 40 học viên thuộc tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Nội dung đào tạo tập trung vào các kỹ thuật chăm sóc phục hồi chức năng sớm đối với một số bệnh lý tổn thương thần kinh trung ương như đột quỵ, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống.

Thông qua khóa đào tạo, đội ngũ cán bộ y tế được cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn trong chăm sóc và phục hồi chức năng sớm cho người bệnh, góp phần cải thiện hiệu quả điều trị, phục hồi và tăng cường triển khai các dịch vụ phục hồi chức năng tại tuyến cơ sở, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.