Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai: Mở khóa đào tạo chăm sóc bệnh nhân tổn thương thần kinh trung ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-4, Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khóa đào tạo chăm sóc phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân tổn thương thần kinh trung ương.

Khóa đào tạo thuộc Dự án Hòa nhập 2b. Ảnh: Thảo Khuy

Khóa khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn chăm sóc phục hồi chức năng sớm cho người bệnh tổn thương thần kinh trung ương thuộc Dự án Hòa nhập 2b - hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi chất độc da cam giai đoạn 2023-2026. Tham gia khóa học có 40 học viên thuộc tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Nội dung đào tạo tập trung vào các kỹ thuật chăm sóc phục hồi chức năng sớm đối với một số bệnh lý tổn thương thần kinh trung ương như đột quỵ, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống.

40 học viên tham gia khóa đào tạo. Ảnh: Thảo Khuy

Thông qua khóa đào tạo, đội ngũ cán bộ y tế được cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn trong chăm sóc và phục hồi chức năng sớm cho người bệnh, góp phần cải thiện hiệu quả điều trị, phục hồi và tăng cường triển khai các dịch vụ phục hồi chức năng tại tuyến cơ sở, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Tin tức

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Tin tức

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Cần sự chung tay của cộng đồng

Sức khỏe

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

