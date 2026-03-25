Người tiểu đường nên uống gì vào buổi tối?

(GLO)- Lựa chọn đồ uống phù hợp vào buổi tối không chỉ giúp người tiểu đường kiểm soát đường huyết mà còn hỗ trợ giấc ngủ và nâng cao sức khỏe tổng thể. Dưới đây là một số gợi ý hữu ích.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ sâu, giảm sự gia tăng glucose do cortisol.

Các hợp chất chống viêm trong trà hoa cúc giúp cải thiện độ nhạy insulin.

Các hợp chất chống viêm trong trà hoa cúc cải thiện độ nhạy insulin, còn chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào beta khỏi bị tổn thương, thúc đẩy quá trình phục hồi trao đổi chất ban đêm. Ngoài ra, trà hoa cúc còn giúp giảm đường huyết lúc đói và hỗ trợ giấc ngủ.

Trà gừng ấm

Gừng giúp cải thiện nhạy insulin và giảm viêm, có thể giảm đường huyết 8-12% khi dùng thường xuyên. Với người tiểu đường, uống 150-200 ml trà gừng ấm buổi tối là lựa chọn tối ưu nên duy trì.

Trà quế không đường

Quế chứa cinnamaldehyde, có khả năng giảm đường huyết sau ăn; hỗ trợ tế bào hấp thu glucose hiệu quả hơn. Loại nước này rất phù hợp uống sau bữa tối nhiều tinh bột.

Có thể kết hợp giấm táo với quế để uống vào buổi tối, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột, ngăn ngừa sự tăng đột biến của carbohydrate. Loại nước này cũng duy trì lượng đường huyết ổn định hơn vào sáng hôm sau.

Nước ép nha đam

Nha đam tăng cường tín hiệu insulin thông qua các hợp chất thực vật, thúc đẩy kiểm soát glucose ổn định.

Các hợp chất thực vật trong nước ép nha đam giúp giảm cholesterol cao có liên quan đến hội chứng chuyển hóa, đồng thời giảm viêm nhẹ nhàng mà không gây áp lực lên thận.

Ngoài ra, nha đam còn làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate nhờ lượng chất xơ dồi dào. Nó cũng tăng cường tín hiệu insulin thông qua các hợp chất thực vật, thúc đẩy kiểm soát glucose ổn định.

Nước tinh bột nghệ

Curcumin trong củ nghệ làm tăng hấp thu glucose nhờ đó đảo ngược tình trạng kháng insulin.

Curcumin trong nghệ làm tăng hấp thu glucose nhờ đó đảo ngược tình trạng kháng insulin.

Người bệnh tiểu đường có thể thêm một chút gừng để làm dịu viêm và hỗ trợ chức năng tuyến tụy.

Hỗn hợp đồ uống này có thể bảo vệ gan khỏi sự tích tụ mỡ đồng thời tăng cường tiêu hóa, giúp ngủ ngon hơn.

Sữa hạt không đường

Loại thức uống này đặc biệt phù hợp cho người tiểu đường vì không chứa đường lactose, GI thấp, giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác đói về đêm và giấc ngủ được sâu hơn.