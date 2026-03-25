Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Người tiểu đường nên uống gì vào buổi tối?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo LĐO, VnExpress)

(GLO)- Lựa chọn đồ uống phù hợp vào buổi tối không chỉ giúp người tiểu đường kiểm soát đường huyết mà còn hỗ trợ giấc ngủ và nâng cao sức khỏe tổng thể. Dưới đây là một số gợi ý hữu ích.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ sâu, giảm sự gia tăng glucose do cortisol.

Các hợp chất chống viêm trong trà hoa cúc giúp cải thiện độ nhạy insulin. Ảnh: N.U

Các hợp chất chống viêm trong trà hoa cúc cải thiện độ nhạy insulin, còn chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào beta khỏi bị tổn thương, thúc đẩy quá trình phục hồi trao đổi chất ban đêm. Ngoài ra, trà hoa cúc còn giúp giảm đường huyết lúc đói và hỗ trợ giấc ngủ.

Trà gừng ấm

Gừng giúp cải thiện nhạy insulin và giảm viêm, có thể giảm đường huyết 8-12% khi dùng thường xuyên. Với người tiểu đường, uống 150-200 ml trà gừng ấm buổi tối là lựa chọn tối ưu nên duy trì.

Trà quế không đường

Quế chứa cinnamaldehyde, có khả năng giảm đường huyết sau ăn; hỗ trợ tế bào hấp thu glucose hiệu quả hơn. Loại nước này rất phù hợp uống sau bữa tối nhiều tinh bột.

Có thể kết hợp giấm táo với quế để uống vào buổi tối, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột, ngăn ngừa sự tăng đột biến của carbohydrate. Loại nước này cũng duy trì lượng đường huyết ổn định hơn vào sáng hôm sau.

Nước ép nha đam

Nha đam tăng cường tín hiệu insulin thông qua các hợp chất thực vật, thúc đẩy kiểm soát glucose ổn định. Ảnh: Internet

Các hợp chất thực vật trong nước ép nha đam giúp giảm cholesterol cao có liên quan đến hội chứng chuyển hóa, đồng thời giảm viêm nhẹ nhàng mà không gây áp lực lên thận.

Ngoài ra, nha đam còn làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate nhờ lượng chất xơ dồi dào. Nó cũng tăng cường tín hiệu insulin thông qua các hợp chất thực vật, thúc đẩy kiểm soát glucose ổn định.

Nước tinh bột nghệ

Curcumin trong củ nghệ làm tăng hấp thu glucose nhờ đó đảo ngược tình trạng kháng insulin.

Curcumin trong nghệ làm tăng hấp thu glucose nhờ đó đảo ngược tình trạng kháng insulin. Ảnh: Internet

Người bệnh tiểu đường có thể thêm một chút gừng để làm dịu viêm và hỗ trợ chức năng tuyến tụy.

Hỗn hợp đồ uống này có thể bảo vệ gan khỏi sự tích tụ mỡ đồng thời tăng cường tiêu hóa, giúp ngủ ngon hơn.

Sữa hạt không đường

Loại thức uống này đặc biệt phù hợp cho người tiểu đường vì không chứa đường lactose, GI thấp, giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác đói về đêm và giấc ngủ được sâu hơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trà xanh là một trong những loại thức uống giúp giải độc gan.

Giải độc gan từ những thức uống tự nhiên

(GLO)- Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn một số thức uống tự nhiên, dễ tìm, dễ sử dụng hằng ngày có thể hỗ trợ gan giải độc, tăng cường chức năng và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Những thức uống hại thận cần hạn chế

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

Cà phê kỵ với những loại vitamin và khoáng chất nào?

(GLO)- Cà phê giúp tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc nhưng lại có thể làm giảm khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất nếu dùng không đúng thời điểm. Những tương tác kỵ nhau này dễ khiến cơ thể thiếu hụt vi chất cần thiết mà nhiều người không nhận ra.

Khám phá kho tàng dược tính quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

(GLO)- Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, hạt tiêu còn được xem là “kho dược liệu” tự nhiên với nhiều công dụng quý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, tăng cường miễn dịch đến thúc đẩy hấp thu dưỡng chất, loại gia vị nhỏ bé này mang lại giá trị lớn nếu được sử dụng đúng cách.

Tin vui cho người mắc viêm gan B

(GLO)- Tập đoàn Dược phẩm và Sinh học đa quốc gia GlaxoSmithKline (GSK) vừa nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thuốc bepirovirsen sodium lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Đây là liệu pháp mới được kỳ vọng giúp bệnh nhân viêm gan B có thể ngừng thuốc mà vẫn kiểm soát được virus.

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

