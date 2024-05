Gia Lai: Kỳ tích nuôi sống trẻ sinh non chỉ nặng 500 gram

Tin liên quan Bệnh viện Nhi Gia Lai-Nơi nâng niu, giúp đỡ trẻ sinh non

Bác sĩ Nguyễn Thụy Điển-Phó Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Gia Lai) thông tin: Đầu tháng 3-2024, Khoa Sơ sinh tiếp nhận một trường hợp sinh non lúc thai mới 27 tuần, bé chỉ cân nặng 500 gram. “Ngay sau khi tiếp nhận, bé được đưa vào đơn vị chăm sóc tích cực nuôi dưỡng trong lồng ấp, thở máy hỗ trợ và tất cả mọi thứ nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Các biến chứng xảy ra đối với một em bé sinh non thì ở bé này hầu như có hết như: Suy hô hấp, nhiễm trùng, viêm phổi…Việc chăm sóc và điều trị vô cùng khó khăn bởi bé quá nhỏ và là em bé sinh non nhẹ cân nhất mà Khoa Sơ sinh tiếp nhận từ trước đến nay”- bác sĩ Điển cho hay.

Theo bác sĩ Điển, qua hơn 60 ngày nuôi dưỡng-đây là một kỳ tích bởi từ khi thành lập Khoa Sơ sinh đến nay, đây là em bé sinh non nhẹ cân nhất mà tỉnh Gia Lai có thể nuôi dưỡng tới thời điểm hiện tại. “Tuy bé chưa cai được máy thở nhưng vấn đề ăn uống, tiêu hóa tốt. Một bữa trẻ đã ăn được từ 25ml đến 30ml sữa truyền qua đường ống thông dạ dày và cân nặng hiện đã lên được 1,3 kg. Đối với các biến chứng của sinh non vẫn đang tiếp tục được theo dõi sát sao. Thời gian tới, khi bé ổn định hơn sẽ chuyển viện vào TP. Hồ Chí Minh để tầm soát chuyên sâu những biến chứng của trẻ sinh non và có hướng điều trị tốt hơn cho bé”-bác sĩ Điển cho biết thêm.

Được biết, đây là con thứ ba của vợ chồng chị N.T.D.L. Chị L. từng có tiền sử sinh non. “Lúc mang thai được hơn 6 tháng thì tôi sinh non, bé sinh ra chỉ nặng 500 gram. Khi ấy, cháu quá nhỏ, nhân viên y tế cũng thông báo trước cho vợ chồng tôi những tình huống xấu nhất. Con tôi sau đó được chuyển sang Khoa Sơ sinh (Bệnh Viện Nhi Gia Lai) để được chăm sóc và điều trị. Qua hơn 2 tháng nằm điều trị, tình hình của cháu đã có những chuyển biến tích cực, đã lên được 1,3 kg. Có được điều này đều nhờ công của các bác sĩ, điều dưỡng tận tình chăm sóc không quản ngày đêm. Gia đình chúng tôi hết sức biết ơn và vui mừng vì con đã có những chuyển biến tích cực”- chị L. xúc động nói.

Bệnh viện Nhi Gia Lai là Bệnh viện Nhi tuyến cuối của tỉnh. Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã có nhiều bước tiến trong công tác chăm sóc và điều trị cho trẻ sơ sinh và bệnh nhi trên địa bàn tỉnh. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: Khi mới thành lập, Khoa Sơ sinh đã thành công trong chăm sóc, nuôi sống nhiều trẻ sinh non từ 1.000 gram đến 1.200 gram nhưng dưới 1.000 gram thì tỉ lệ sống rất thấp. Qua thời gian được học tập, đào tạo nâng cao chuyên môn và được tiếp cận những kỹ thuật mới, nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên, nhất là Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) và ứng dụng các kỹ thuật mới vào trong điều trị đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sơ sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực, những bước tiến mới vượt bậc so với trước. Hiện nay, Bệnh viện Nhi Gia Lai đã có thể nuôi sống nhiều ca sinh non chỉ nặng 800 gram, 700 gram, 580 gram và nay là ca sinh non nặng 500 gram.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, bệnh viện hiện được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được tạo điều kiện tập huấn, đào tạo thường xuyên, nhiều kỹ thuật mới trước đây chưa triển khai được thì hiện nay cũng đã được triển khai áp dụng hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh. “Với những đầu tư về cơ sở vật chất, về nhân lực; Bệnh viện Nhi Gia Lai nói chung, Khoa Sơ sinh nói riêng sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao cho các bệnh nhi trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp các bệnh nhi được thuận lợi điều trị tại chỗ, giảm tình trạng chuyển tuyến và giảm thiểu các chi phí thay vì phải chuyển lên tuyến trên điều trị”- bác sĩ Thành nhấn mạnh.