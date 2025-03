Theo đó, kể từ ngày 28-2, kết thúc hoạt động của 37 tổ chức phối hợp liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh là người đứng đầu (trong đó có 33 tổ chức phối hợp liên ngành do cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là cơ quan thường trực, 4 tổ chức phối hợp liên ngành do cơ quan, tổ chức ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương là cơ quan thường trực). Đồng thời, chuyển nhiệm vụ về cơ quan Thường trực của các tổ chức phối hợp liên ngành để triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

Kể từ ngày 28-2, tỉnh Gia Lai kết thúc hoạt động của 37 tổ chức phối hợp liên ngành, Ảnh minh họa: Bá Bính

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

