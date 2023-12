Gia Lai: Đảm bảo khám chữa bệnh, cấp cứu, phòng-chống dịch trong dịp nghỉ Tết Dương lịch

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế và trực báo cáo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị trong toàn ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ bám sát địa bàn, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, trực giám sát, kịp thời chỉ đạo xử lý đối với các vụ việc phát sinh xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Các đơn vị y tế bố trí, phân công công chức, viên chức, người lao động đảm bảo lực lượng tối thiểu trực trong dịp nghỉ Tết Dương lịch để giải quyết công việc, đặc biệt là quan tâm giải quyết công việc quan trọng, cấp bách, phát sinh, nhất là trong phòng- chống dịch, phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và kịp thời giải quyết những vụ việc đột xuất trong đợt nghỉ Tết Dương lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, các tài liệu hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi tham gia giao thông cho công chức, viên chức, người lao động và người dân, nhất là thanh thiếu niên và người dân khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng vận động thực hiện: Đã uống rượu-bia không lái xe; không phóng nhanh vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe máy; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; tuân thủ nguyên tắc phòng-chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các đơn vị y tế xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, người lao động theo đúng quy định. Về công tác khám, chữa bệnh, bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch để giải quyết công việc, đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, xử lý thông tin đường dây nóng; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ.

Các đơn vị điều trị tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, chuẩn bị đủ thuốc, máu, dịch truyền và phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh chung và nạn nhân tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, bảo đảm tất cả bệnh nhân cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào, không được đùn đẩy người bệnh. Trong trường hợp phải chuyển tuyến, cần thông báo trước với bệnh viện tuyến trên tình trạng người bệnh, đồng thời phân công cán bộ y tế chuyển người bệnh theo quy định.

Các đơn vị điều trị thường trực cấp cứu ngoại viện sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an và các lực lượng liên quan trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm và phòng-chống cháy nổ tại đơn vị. Thực hiện nghiêm quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nạn nhân tai nạn giao thông được cấp cứu tại các bệnh viện theo đúng hướng dẫn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bố trí nhân lực đảm bảo quân số thường trực chống dịch; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong phòng-chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo các phương án chống dịch trong tình huống cao nhất; chuẩn bị phương tiện, cơ số thuốc, hóa chất… để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra và kịp thời báo cáo về Sở Y tế theo quy định.

Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phân công người túc trực thường xuyên trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch để nắm bắt tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo về Sở Y tế kịp thời khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, các điểm vui chơi, tổ chức Tết Dương lịch.