Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

NGỌC HÀ HUY TOÀN
(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Tại hội nghị, các học viên là cán bộ, công chức phụ trách cổng thông tin điện tử và công chức phụ trách hoạt động truyền thanh của các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã được các báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề quan trọng, liên quan đến công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Bà Lê Thị Thu Hương-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Các chuyên đề gồm: công tác hợp tác và hội nhập quốc tế, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và biên giới lãnh thổ Gia Lai; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, tình hình liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh biên giới của tỉnh trong thời gian qua.

Cùng với đó là việc củng cố, bổ sung, nâng cao nghiệp vụ và triển khai công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng triển khai công tác thông tin đối ngoại cho các lực lượng tham gia hoạt động này...

hoi-nghi-tap-huan.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Hội nghị bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (18 và 19-9). Thông qua hội nghị, cán bộ, công chức phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các xã, phường sẽ vận dụng kiến thức được truyền đạt để triển khai tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

