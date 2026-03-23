Gia Lai: 3 lần thắng kiện, doanh nghiệp vẫn mỏi mòn chờ thi hành án

(GLO)- Dù đã 3 lần thắng kiện và các bản án có hiệu lực pháp luật, 1 doanh nghiệp tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng. Việc chậm thi hành án kéo dài nhiều năm khiến doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ngày 10-3-2026, Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành các quyết định thi hành án đối với UBND xã Chư Sê, Ban Quản lý Chư Sê và UBND xã Ia Ko do quá thời hạn nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ theo các bản án đã có hiệu lực.

Các quyết định này được ban hành theo yêu cầu của Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai (trụ sở tại xã Chư Sê). Tổng số tiền 3 đơn vị phải thi hành là hơn 2,2 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND xã Chư Sê phải thanh toán 936 triệu đồng; Ban Quản lý Chư Sê hơn 761 triệu đồng; UBND xã Ia Ko hơn 585 triệu đồng. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thực hiện trong 10 ngày kể từ khi nhận quyết định; quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Nhiều - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai - cho hay, 3 đơn vị trên (thuộc UBND huyện Chư Sê cũ) vẫn còn nợ công ty hơn 2,2 tỷ đồng, kéo dài gần 10 năm, khiến công ty gặp khó khăn.

Công trình đường Nguyễn Thị Minh Khai (xã Chư Sê) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước nhưng chủ đầu tư vẫn nợ tiền của Công ty. Ảnh: M.P

Trước đó, Công ty đã 3 lần khởi kiện và đều được tòa án chấp nhận yêu cầu liên quan đến các khoản nợ từ hợp đồng xây dựng công trình giao thông. Cụ thể, ngày 26-9-2025, TAND khu vực 11 - Gia Lai xét xử vụ tranh chấp giữa Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai và UBND xã Ia Glai, huyện Chư Sê cũ (nay là UBND xã Chư Sê).

Theo bản án, năm 2016 công ty ký hợp đồng thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ia Glai với giá trị hơn 4,2 tỷ đồng. Công trình hoàn thành năm 2019, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng còn nợ 936 triệu đồng. Tòa án buộc UBND xã Chư Sê phải thanh toán khoản tiền này.

Tiếp đó, ngày 28-10-2025, TAND khu vực 11 - Gia Lai tiếp tục xét xử vụ tranh chấp giữa công ty và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê cũ (nay là Ban Quản lý Chư Sê), buộc đơn vị này thanh toán hơn 761 triệu đồng còn nợ từ 3 dự án giao thông.

Gần đây nhất, ngày 9-1-2026, tòa án tiếp tục tuyên buộc UBND xã Ia Ko (đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của UBND xã Ia Hlốp trước đây) phải trả hơn 585 triệu đồng còn nợ từ công trình đường trung tâm xã Ia Hlốp thi công giai đoạn 2016-2017. Dù các bản án đã có hiệu lực, việc thi hành vẫn chưa được thực hiện.

Theo tìm hiểu, UBND xã Chư Sê chưa thể thi hành án do ngân sách chưa có nguồn chi trả khoản nợ tồn đọng nhiều năm. Trong khi đó, đề xuất xin hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh cũng chưa được chấp thuận.

Ông Trần Minh Triều - Chủ tịch UBND xã Chư Sê - cho biết: “Đây là các khoản nợ phát sinh từ thời còn cấp huyện cũ quản lý. Xã đã báo cáo và đang kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoặc cho phép địa phương chủ động tạo nguồn để thực hiện chi trả. Khi có ý kiến, địa phương sẽ triển khai ngay để thanh toán các khoản nợ cho Công ty”.