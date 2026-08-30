Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

(GLO)- Sáng 30-8, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026), Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Hoạt động cũng nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Qua đó, kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Đại biểu tham dự chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: H.V

Tại Gia Lai, điểm cầu chính được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và điểm cầu tại nhiều địa phương trong tỉnh, với sự tham gia của gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đóng góp hơn 44 triệu bước chân, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và lối sống xanh trong cộng đồng.

Tham dự tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Ngô Cự Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Từ ngày 12-8, chương trình đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, khuyến khích người dân tích cực vận động, nâng cao sức khỏe và từng bước hình thành lối sống xanh.

Hưởng ứng chương trình, người dân trên cả nước đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trực tuyến qua cổng thông tin chính thức cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, cùng đóng góp vào hành trình “1 tỷ bước chân”.

Các đại biểu tại điểm xuất phát. Ảnh: H.V

Qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng lan tỏa những giá trị tích cực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an nhân dân với quần chúng nhân dân; đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực.

Người dân check-in tại vạch xuất phát. Ảnh: H.V

Cùng với đó, sự tham gia đông đảo của người dân đồng thời tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước không chỉ tạo nên một hoạt động cộng đồng quy mô lớn, mà còn hướng tới thiết lập dấu mốc Kỷ lục Guinness mới, khẳng định khả năng kết nối cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

Đáng chú ý, mỗi bước chân trong chương trình còn mang theo thông điệp về lối sống xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero; qua đó lan tỏa hành động rèn luyện sức khỏe; góp phần khuyến khích thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình - cho biết: Đây là lần thứ hai sự kiện đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" được tổ chức, do Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025.

Năm nay, chương trình có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành và các xã, phường trên cả nước.

“Tôi mong sau khi sự kiện này kết thúc, mỗi người mang về một thói quen đi bộ nhiều hơn một chút, dùng đồ nhựa ít đi một chút, giữ cho con đường trước nhà mình sạch hơn một chút. Những “một chút” ấy, nhân lên với một trăm triệu người, sẽ thành 1 Việt Nam khác, 1 Việt Nam thật xanh, thật đẹp” - ông Lê Quốc Minh bày tỏ.

Chương trình góp phần xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, gắn giáo dục thể chất với giáo dục trí tuệ; đồng thời động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao. Ảnh: H.V

Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham gia. Ảnh: H.V

Tại chương trình, hàng triệu người tham gia trên toàn quốc đã khoác áo đỏ sao vàng để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện hành trình đi bộ tại các địa phương.

Sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết đồng thời khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.