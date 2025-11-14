Đồng xu 1 cent của Mỹ “bị khai tử” sau 238 năm lưu hành

(GLO)- Đồng xu 1 cent cuối cùng được dập tại Sở Đúc tiền ở Philadelphia vào ngày 12-11 trong khuôn khổ sự kiện chính thức cho “nghỉ hưu” đồng tiền mà hiện có chi phí sản xuất cao hơn giá trị thực.

Đồng xu 1 cent là một trong những đồng tiền đầu tiên của nước Mỹ, ra đời năm 1787, 6 năm trước khi Sở Đúc tiền quốc gia được thành lập. Nhà phát minh Benjamin Franklin, một trong những "cha đẻ lập quốc" của Mỹ, được cho là người thiết kế đồng xu đầu tiên, còn hình ảnh Tổng thống Abraham Lincoln xuất hiện trên mặt xu từ năm 1909.

Đồng 1 cent, hay còn gọi là penny, chính thức bị "khai tử". Ảnh minh họa: Reuters

Quyết định này được Tổng thống Donald Trump công bố từ tháng 2-2025, ông ra lệnh cho Bộ Tài chính dừng sản xuất đồng xu 1 cent, hay còn gọi là penny, vì chi phí đúc quá cao - gần 4 cent cho một đồng xu trị giá chỉ... 1 cent.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, đồng xu 1 cent lần đầu tiên được cho phép phát hành theo Đạo luật Tiền tệ năm 1792. Tuy nhiên, chi phí sản xuất ngày càng tăng cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và công nghệ đã khiến việc tiếp tục sản xuất trở nên không còn khả thi về mặt tài chính.

Sau hơn 230 năm tồn tại, đồng penny (1 cent) - biểu tượng nhỏ bé nhưng quen thuộc của nền kinh tế Mỹ - đã chính thức khép lại sứ mệnh của mình, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiền tệ của Xứ sở cờ hoa.

Năm 1989, Hạ nghị sỹ Jim Kolbe (bang Arizona) cùng Hạ nghị sỹ Jim Hayes (bang Louisiana) đã giới thiệu Dự luật Làm tròn giá, yêu cầu các mức giá được làm tròn đến 5 cent gần nhất, nhưng dự luật này đã thất bại.

Năm 2017, các Thượng nghị sỹ John McCain (bang Arizona) và Mike Enzi (bang Wyoming) từng đề nghị tạm ngừng sản xuất đồng xu 1 cent trong 10 năm, sau đó Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO) sẽ đánh giá xem có nên khôi phục việc đúc đồng tiền này hay không.

Mặc dù chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố dừng việc sản xuất đồng xu 1 cent, nhưng vẫn còn dự thảo luật đang chờ được thông qua để chính thức hóa kế hoạch này.

Một dự luật mang tên “Đạo luật đồng xu chung” sẽ làm tròn các giao dịch tiền mặt lên hoặc xuống gần nhất theo mệnh giá 5 cent.

Trong nỗ lực loại bỏ đồng tiền có mệnh giá nhỏ nhất nhưng tốn kém nhất, Sở Đúc tiền Mỹ thông báo họ đã chấm dứt việc sản xuất đồng xu 1 cent sau hơn hai thế kỷ kể từ khi được phát hành.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết hai đồng xu cuối cùng được dập mang ký hiệu đặc biệt hình chữ omega và sẽ không được lưu hành. Chính phủ dự kiến sẽ tổ chức đấu giá hai đồng xu này trong thời gian tới.