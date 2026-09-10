Đội Công an tỉnh và phường Bình Định giành quyền vào chung kết bóng đá nam

(GLO)- Chiều 10-9, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026 trao giải ba cho 2 đội bóng xã Phú Túc và phường An Phú sau khi dừng bước ở bán kết.

Tại hai trận bán kết diễn ra tại sân vận động Quy Nhơn vào chiều 10-9, đội bóng xã Phú Túc thất bại 2 - 6 trước Công an tỉnh. Trong khi đó, đội bóng phường An Phú để thua phường Bình Định với tỉ số 3 - 4 sau loạt sút luân lưu 11 m khi hai đội hòa 0 - 0 trong 2 hiệp chính.

Đội bóng đá nam phường An Phú (áo đỏ) và phường Bình Định trong trận bán kết diễn ra chiều 10-9. Ảnh: Trọng Lợi

Với kết quả này, hai đội Công an tỉnh và phường Bình Định sẽ tranh chức vô địch nội dung bóng đá nam. Đây cũng là cuộc đối đầu giữa hai đội đã thể hiện phong độ ấn tượng trên hành trình vào chung kết.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (bìa trái) trao huy chương đồng cho các cầu thủ đội bóng đá nam xã Phú Túc. Ảnh: Trọng Lợi

Trận chung kết môn bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026 sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 12-9 tại sân vận động Quy Nhơn.

Môn bóng đá nam tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026 diễn ra từ ngày 1-9 đến 12-9, quy tụ 13 đội bóng đến từ các xã, phường và Công an tỉnh. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng trong.

Ban Tổ chức chia 2 khu vực thi đấu gồm: Khu vực phía Tây với 2 bảng A và B, thi đấu tại sân bóng đá Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai (phường Pleiku); khu vực phía Đông với 2 bảng C và D, thi đấu tại sân vận động Đập Đá (phường An Nhơn).

Các cầu thủ, ban huấn luyện 2 đội bóng đá nam xã Phú Túc và phường An Phú chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi nhận giải đồng hạng ba. Ảnh: Trọng Lợi

Sau vòng bảng, 4 đội gồm xã Phú Túc, phường An Phú, phường Bình Định và Công an tỉnh đã giành chiến thắng ở các lượt trận tứ kết để góp mặt tại bán kết.