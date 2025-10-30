Đoàn kiểm tra chuyên đề của Cục C11 làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 30-10, đoàn kiểm tra chuyên đề của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục C11, Bộ Công an) do Đại tá Nguyễn Văn Yên-Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Công an tỉnh Gia Lai.

Buổi làm việc nhằm thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác giam giữ, giáo dục, thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng tại Công an tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.H

Qua thực tế kiểm tra trong 3 ngày (từ ngày 27 đến 29-10), đoàn kiểm tra đánh giá Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tố tụng; đảm bảo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở luôn tuân thủ chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra sai sót.

Tuy nhiên, đoàn công tác cũng phát hiện một số bất cập do yếu tố khách quan cần sớm khắc phục. Đáng chú ý là việc bố trí các phân trại tạm giam còn chưa hợp lý, chưa có nhiều sáng kiến đổi mới, nâng cao chất lượng công tác. Một số cơ sở tạm giữ, tạm giam còn chậm được đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị công nghệ phục vụ cho yêu cầu công tác.

Đoàn công tác yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai rút kinh nghiệm và sớm khắc phục những hạn chế trên để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.