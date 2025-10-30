Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đoàn kiểm tra chuyên đề của Cục C11 làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUỐC HÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 30-10, đoàn kiểm tra chuyên đề của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục C11, Bộ Công an) do Đại tá Nguyễn Văn Yên-Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Công an tỉnh Gia Lai.

Buổi làm việc nhằm thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác giam giữ, giáo dục, thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng tại Công an tỉnh Gia Lai.

quang-canh-buoi-lam-viec-2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.H

Qua thực tế kiểm tra trong 3 ngày (từ ngày 27 đến 29-10), đoàn kiểm tra đánh giá Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tố tụng; đảm bảo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở luôn tuân thủ chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra sai sót.

Tuy nhiên, đoàn công tác cũng phát hiện một số bất cập do yếu tố khách quan cần sớm khắc phục. Đáng chú ý là việc bố trí các phân trại tạm giam còn chưa hợp lý, chưa có nhiều sáng kiến đổi mới, nâng cao chất lượng công tác. Một số cơ sở tạm giữ, tạm giam còn chậm được đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị công nghệ phục vụ cho yêu cầu công tác.

Đoàn công tác yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai rút kinh nghiệm và sớm khắc phục những hạn chế trên để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

Chính trị

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null