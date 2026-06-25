(GLO)- Sáng 25-6, Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A (phường Pleiku) tổ chức lễ đón nhận cờ thi đua và bằng khen của Đảng ủy Chính phủ dành cho tổ chức đảng, đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2021-2025).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Chu Đình Động - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với công tác xây dựng Đảng. Công ty đạt doanh thu 1.971 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch; lợi nhuận 815 tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 576 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch; tỷ lệ chia cổ tức đạt 223%, bằng 139% kế hoạch.

Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A nhận cờ thi đua của Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Bá Bính

Nhà máy Thủy điện Sê San 3A được vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng; quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước và chủ động tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Công ty đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công nhận 17 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi khoảng 6 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ kỹ thuật nhà máy điện tiếp tục được mở rộng với 107 hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm và kiểm định thiết bị, đạt doanh thu trên 81 tỷ đồng.

Đảng bộ Công ty có 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 11 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết; không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật. Các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa với kinh phí hơn 400 triệu đồng mỗi năm.

Với những thành tích nổi bật, Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A được Đảng ủy Chính phủ tặng cờ thi đua dành cho tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi lễ, đồng chí Chu Đình Động đã trao cờ thi đua của Đảng ủy Chính phủ cho Đảng bộ Công ty và trao bằng khen cho 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Lãnh đạo địa phương và Tổng Công ty Sông Đà tặng hoa chúc mừng tập thể Đảng bộ Công ty cùng các đảng viên được khen thưởng.