Đak Pơ tạo sinh kế bền vững cho người nghèo

Đa dạng sinh kế

Cuối tháng 3 vừa qua, chị Đinh Thị Hliên (làng Groi, xã Ya Hội) được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ hỗ trợ 6 con heo đen. Cùng với đó, chị Hliên còn được cán bộ chuyên môn hướng dẫn cách làm chuồng và kỹ thuật chăn nuôi.

Chị Hliên cho biết: Vợ chồng chị ra ở riêng gần 10 năm nay. Ruộng rẫy ít, chị lại thường xuyên đau ốm nên kinh tế luôn thiếu trước hụt sau. Ngôi nhà sàn bố mẹ cho đã hư hỏng mà không có tiền sửa chữa. Đầu tháng 5 vừa qua, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, vợ chồng chị vay mượn 40 triệu đồng xây dựng lại căn nhà kiên cố.

“Sau khi ổn định chỗ ở, tôi tập trung chăm sóc đàn heo và làm thuê kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Đây chính là điều kiện quan trọng để vợ chồng tôi vươn lên thoát nghèo”-chị Hliên thổ lộ.

Cuối năm 2023, gia đình chị Đinh Thị Klong (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc) cũng được hỗ trợ 50 cây nhãn giống và 1 con bò lai. Trước đó, chị đã có 2 con bò được bố mẹ chồng cho làm vốn. 50 cây nhãn được chị Klong trồng trên diện tích 1,5 sào đất. Ở những khoảnh đất trống, chị trồng đậu, bắp để lấy ngắn nuôi dài, gia tăng thu nhập, đồng thời tạo nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi.

“Vợ chồng tôi có 1,6 ha đất sản xuất (trong đó trồng 2 sào lúa nước) và chăn nuôi 3 con bò. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi được tập huấn trước đây nên cả cây trồng, vật nuôi đều phát triển tốt. Hiện tại, con bò được hỗ trợ đang mang thai, nhãn bắt đầu ra hoa. Kinh tế gia đình từng bước ổn định”-chị Klong phấn khởi nói.

Chị Đinh Thị Klong (bên phải, làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc) được hỗ trợ bò, tạo sinh kế giúp gia đình thoát nghèo. Ảnh: N.M

Ông Trương Minh Giới-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yang Bắc-cho hay: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo. Từ năm 2024 đến nay, các hội, đoàn thể đã phối hợp tổ chức 8 buổi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt với 421 lượt người tham gia; hỗ trợ dê giống, bò sinh sản cho 6 hộ nghèo”-ông Giới cho biết.

Chung tay vì người nghèo

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã hỗ trợ 7 con bò, 24 con heo đen, 300 con gà và 1.500 cây keo cho 10 hộ hội viên nghèo ở các xã: Ya Hội, An Thành, Yang Bắc, Cư An, Tân An. Tổng giá trị hỗ trợ là 134 triệu đồng từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội LHPN tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Liên-Chủ tịch Hội LHPN huyện-thông tin: Bên cạnh hướng dẫn phương thức sản xuất, Hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại; đồng thời vận động chị em phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau thoát nghèo bền vững.

Ông Lê Thành Công-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Pơ-khẳng định: Với các giải pháp hỗ trợ thiết thực, Hội đã trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội còn quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ “Hỗ trợ nông dân”; phối hợp tổ chức dạy nghề; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau về vốn, ngày công lao động và chia sẻ kinh nghiệm để hội viên phát triển kinh tế gia đình, gia tăng thu nhập.

Hội viên phụ nữ xã Yang Bắc chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: N.M

Những năm qua, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan cùng UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Năm 2024, Trung ương phân bổ cho huyện hơn 3,4 tỷ đồng, địa phương xuất ngân sách 342 triệu đồng để hỗ trợ cây-con giống phù hợp với điều kiện thực tế của một số hộ nghèo, cận nghèo. Huyện phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức 15 lớp đào tạo nghề cho hơn 400 học viên là con em hộ nghèo, lao động nông thôn…

Trao đổi với P.V, bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là các hộ nghèo; tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; thường xuyên vận động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân để giúp hộ nghèo xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng công trình vệ sinh và tiếp cận đầy đủ các nhu cầu cơ bản của xã hội.