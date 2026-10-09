Công an xã Ia O trao đổi thông tin, đảm bảo an ninh khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 8-10, tại xã Ia O (tỉnh Gia Lai), Công an xã Ia O và Công an xã Nhang (huyện Andoung Meas, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 đơn vị đã trao đổi, đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh. Xã Ia O và xã Nhang có đường biên giới trên sông dài hơn 5 km.

Công an xã Ia O và Công an xã Nhang ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Ảnh: H.T

Những năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai bên, tình hình ANTT khu vực biên giới cơ bản ổn định. Tuy nhiên, địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm xuyên biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, 2 đơn vị thống nhất duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới.

Đồng thời, chú trọng quản lý người, phương tiện qua lại biên giới; phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến công dân 2 nước trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng chủ quyền và pháp luật của mỗi nước.

Công an xã Ia O tặng quà cho Công an xã Nhang, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 đơn vị. Ảnh: H.T

2 đơn vị cũng thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn ANTT.

Dịp này, Công an xã 2 xã trao tặng quà lưu niệm, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường phối hợp bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.