Công an huyện Ia Pa tích cực học tập và làm theo Bác

Cách đây hơn 1 năm, trên đường đi chơi, em Kpă Nguyên (SN 2013, trú tại buôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân) tình cờ phát hiện 2 học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa) bị đuối nước trên sông Ba. Trong tình thế nguy cấp, xung quanh không có người để nhờ ứng cứu, Nguyên đã dũng cảm lao xuống dòng nước dữ cứu 2 học sinh này qua cơn nguy hiểm.

Cảm phục trước hành động dũng cảm của Nguyên, Công an huyện Ia Pa đã kịp thời đến tận nhà để biểu dương, khen thưởng. Thấy hoàn cảnh gia đình em gặp nhiều khó khăn, Công an huyện đã quyết định nhận em làm “Con nuôi của Công an”. Sau đó, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng để em có đủ điều kiện ăn học cho đến khi 18 tuổi.

Bà Kpă H’Bơn (mẹ của Nguyên) chia sẻ: “Thu nhập của gia đình tôi chủ yếu phụ thuộc vào việc đi làm thuê cho người dân trong vùng nên rất khó khăn. Từ khi Nguyên được Công an huyện nhận làm con nuôi, vợ chồng tôi mừng lắm. Các cán bộ, chiến sĩ Công an thường xuyên giúp đỡ cháu trong học tập và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình. Tôi mong cháu cố gắng học tập tốt, sống có ích cho xã hội”.

Ngoài triển khai mô hình “Con nuôi của Công an”, Công an huyện Ia Pa cũng nhận đỡ đầu những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 5-2024, Hội Phụ nữ Công an huyện đã nhận đỡ đầu cháu Rô H’Yuly (SN 2017, trú tại buôn Plơi Apa Ama Lim, xã Chư Mố) trong 5 năm. H’Yuly có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, hiện cháu đang sống cùng với bà ngoại đã già yếu. Dù vậy, H’Yuly vẫn nỗ lực trong học tập.

Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Công an huyện còn triển khai mô hình “Thùng tiết kiệm vì người nghèo”. Mô hình này được duy trì bằng hình thức vận động cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị và người dân tự nguyện đóng góp tiền vào “Thùng tiết kiệm vì người nghèo” được đặt tại trụ sở Công an huyện và Công an các xã.

Hàng tháng, Ban Chỉ đạo mô hình sẽ thống kê số tiền quyên góp được và sử dụng vào các hoạt động hỗ trợ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện.

Từ khi triển khai, Công an huyện đã tổ chức kiểm kê 1 đợt, sử dụng số tiền quyên góp được để tổ chức chương trình “Xuân gắn kết-Tết yêu thương”, trao tặng 80 suất quà với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Trốk và Kim Tân.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy Công an huyện đã ban hành kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phổ biến, quán triệt đến các chi bộ trực thuộc, chi bộ Công an các xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức các hội nghị quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện chuyên đề “Công an nhân dân gương mẫu đi đầu học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính” gắn với tiếp tục thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội” và một số văn bản của Đảng bộ cấp trên.

Thông qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi tập thể và cá nhân, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, trên địa bàn huyện có 14 mô hình về an ninh trật tự đang duy trì hoạt động đạt hiệu quả và 2 mô hình “Dân vận khéo”. Riêng 6 tháng đầu năm, Công an huyện đã xây dựng và thực hiện 3 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.