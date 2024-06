Mang Yang tích cực học tập và làm theo Bác

Ông Nguyễn Văn Tha-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang-cho biết: “Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện theo chủ đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị”.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang, các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định cụ thể khâu đột phá của địa phương, đơn vị, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đê Ar là xã vùng khó của huyện Mang Yang với gần 100% dân số là người dân tộc thiểu số. Học tập và làm theo Bác, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”.

Chị Mru-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã-thông tin: “Hội tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp chị em nhận thức rõ việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật. Xã thành lập câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” tại các làng.

Thông qua các buổi sinh hoạt, thành viên câu lạc bộ tuyên truyền cho thành viên về Luật Hôn nhân và gia đình, hiểu về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó, nhận thức của hội viên phụ nữ về hôn nhân và gia đình được nâng lên, tình trạng tảo hôn giảm nhiều”.

Tại xã Kon Chiêng, việc học tập và làm theo Bác cũng ngày càng lan tỏa. Để cải thiện, nâng cao đời sống người dân, đội ngũ cán bộ, công chức chú trọng hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Ông Võ Đình Huy-Chủ tịch UBND xã-cho hay: “Diện tích cây trồng của xã có hơn 2.400 ha, đàn gia súc gần 2.300 con, trong đó, đàn bò có gần 2.000 con. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 19,62%. Xã phấn đấu giảm 5% số hộ nghèo trong năm nay”.

Là người có uy tín ở làng Ktu (xã Kon Chiêng), ông Hip đã tích cực phối hợp với cán bộ xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa. Bên cạnh đó, ông vận động dân làng ủng hộ công lao động giúp xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng; tham gia góp ngày công và hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Ông Hip bộc bạch: “Phát huy truyền thống của xã anh hùng, mình tích cực vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết lao động sản xuất để có cuộc sống ấm no. Làng Ktu đang phấn đấu đến cuối năm nay đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới”.

Nhiều năm trước đây, Mang Yang là địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh chính trị, nhất là các hoạt động liên quan đến tà đạo “Hà Mòn”. Công an huyện đã chủ động nắm bắt tình hình và triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ nhằm xóa bỏ hoạt động tà đạo “Hà Mòn”.

Thượng tá Y Mai Anh-Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện-chia sẻ: “Đảng bộ Công an huyện thường xuyên duy trì học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề ra những biện pháp thiết thực trong thực hiện thường xuyên 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, các chương trình và kế hoạch theo chủ đề hàng năm gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Đặc biệt, nêu cao tính tự giác, thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chỉ huy các cấp; quan tâm nêu gương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả để nhân rộng”.

Nói về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn, ông Lê Trọng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Nổi bật là các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn đã đổi mới phương thức làm việc nhằm tạo chuyển biến tốt trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh”.