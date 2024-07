Đập tan âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước - Kỳ cuối: Vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân

Tích cực tiến công, chủ động phòng ngừa

Thực hiện phương châm “An ninh chủ động”, với vai trò là đơn vị nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, Phòng An ninh điều tra Công an an Gia Lai là đơn vị chủ công đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị chức năng ngoài lực lượng Công an tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phản động.

Qua đó, Phòng đã thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo công tác điều tra đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng phản động trên.

Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh-chia sẻ: “Trước tính chất phức tạp của vụ án, được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối tượng Phan Thị Thảo và đồng bọn rất tinh vi, chúng triệt để lợi dụng không gian mạng để hoạt động; nhiều đối tượng có bề dày kinh nghiệm chống đối và được bọn phản động ở nước ngoài hậu thuẫn tích cực.

Việc tấn công phá rã tổ chức phản động trong nội địa của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" (CPQGVNLT) do Phan Thị Thảo cầm đầu đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; huy động, triển khai hiệu quả nhiều thiết bị, phương tiện kỹ thuật; áp dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình điều tra, xử lý các đối tượng trước pháp luật”.

Hoạt động của các đối tượng trong vụ án này chủ yếu trên không gian mạng, chúng trao đổi thông tin, tài liệu, bài viết qua các địa chỉ Gmail, nhóm Zalo, Messenger… nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh luôn hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, áp dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật để đấu tranh, qua đó mang lại kết quả cao.

Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai-cho biết: “Để công tác điều tra đạt kết quả, yêu cầu nghiệp vụ đề ra, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các Phòng: An ninh nội địa, An ninh kinh tế, An ninh điều tra, Công an TP. Pleiku và Công an huyện Đak Đoa, triển khai thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để theo dõi, rà soát, nắm tình hình đối tượng. Triển khai thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các tài khoản Facebook, tài khoản Google của các đối tượng về hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Qua đó, chúng tôi đã thu thập được hơn 1.000 bài viết do các đối tượng đăng tải có nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước và lãnh tụ Hồ Chí Minh; tôn sùng tổ chức phản động “CPQGVNLT” và Đào Minh Quân-kẻ cầm đầu tổ chức phản động này ở Mỹ; vận động tham gia “trưng cầu dân ý” (TCDY)…

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tổ chức xác minh thông tin hàng loạt các thuê bao di động, tài khoản mạng xã hội liên quan đến hoạt động phạm tội. Đồng thời, tham gia truy vết, bắt giữ, khai thác các đối tượng, thiết bị, phương tiện điện tử, tài khoản mạng xã hội gồm các đối tượng Trần Thiện, Cao Thị Ngọc Diễm, Trần Thị Kim Loan, Trần Thị Hiếu, Vũ Đình Lan... là thành viên cốt cán “Ban thông tin nội địa” của tổ chức “CPQGVNLT”, qua đó thu thập được nhiều thông tin, tài liệu, chứng cứ quan trọng chứng minh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” của các đối tượng”.

Vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Vụ án có số lượng rất đông các đối tượng tham gia, hoạt động trải rộng trên phạm vi ở nhiều tỉnh thành trong nước, diễn ra qua nhiều năm, việc phối hợp với Công an các tỉnh để điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, bắt khám xét các đối tượng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều đối tượng am hiểu công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện, thiết bị, máy móc hiện đại, dễ dàng xoá dấu vết...

Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, Công an Gia Lai đã quyết tâm đưa tội phạm ra trước vành móng ngựa.

Thiếu tá Phan Thành Công-Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai là một trong những điều tra viên trực tiếp thụ lý điều tra vụ án-chia sẻ: “Quá trình phối hợp bắt, khám xét và tiến hành lấy lời khai các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Trong một thời gian dài, các điều tra viên đã không quản ngại vất vả ngày, đêm, xuyên lễ, xuyên Tết để bám sát các yêu cầu, nội dung vụ án, triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác điều tra đòi hỏi phải đảm bảo đúng tiến độ thời gian, chính xác các yêu cầu về pháp luật, nghiệp vụ.

Quá trình lấy lời khai, các đối tượng rất quanh co, tìm mọi cách chối tội, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với các chứng cứ thuyết phục, buộc các đối tượng không thể chối cãi, phải cúi đầu nhận tội”.

Để ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong điều tra khám phá vụ án “Phan Thị Thảo và đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, vừa qua Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh Gia Lai đã thống nhất đề nghị Chủ tịch nước, Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng cho 15 tập thể và 45 cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an và một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Còn Trung tá Mai Thành Trung-Điều tra viên Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh thì cho hay: “Trong quá trình điều tra vụ án, các tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự phối hợp tích cực của Công an các tỉnh như: TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang…

Việc điều tra, khám xét kéo dài hàng tuần, số lượng tài liệu, thiết bị, chứng cứ liên quan đến vụ án phải thu giữ rất nhiều nhưng mỗi cán bộ, điều tra viên đã luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo các quy định của ngành và các yêu cầu nghiệp vụ công tác đề ra, tuyệt đối không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm”.

Đánh giá về quá trình điều tra khám phá thành công vụ án này, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai-khẳng định: “Vụ án Phan Thị Thảo cùng đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được cơ quan An ninh Công an tỉnh khám phá thành công, một lần nữa tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động trong công tác nắm bắt, đánh giá chính xác, sát đúng tình hình, tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và vai trò của từng đối tượng trong tổ chức phản động. Qua đó, thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng phối hợp điều tra.

Bên cạnh đó, các đơn vị Phòng An ninh điều tra, An ninh nội địa, An ninh kinh tế, An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, vụ án này liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương có sự tham gia phối hợp rất chặt chẽ của Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ đắc lực giúp Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc nhanh chóng, chính xác, kịp thời điều tra, bắt giữ xử lý các đối tượng. Bên cạnh đó, ngành chức năng như Sở Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh… cũng đã tích cực phối hợp, hỗ trợ tốt, giúp Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc này, Công an Gia Lai đã được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương đánh giá cao, quần chúng nhân dân trên địa bàn khen ngợi. Quan trọng hơn, lực lượng Công an đã kịp thời điều tra làm rõ vụ án, chặn đứng, đập tan âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta của tổ chức phản động “CPQGVNLT”, thêm một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, mưu trí, trách nhiệm cao của lực lượng An ninh Công an Gia Lai quyết tâm đánh địch. Đây là chiến công hiển hách, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang Anh hùng của lực lượng Công an Gia Lai nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung.