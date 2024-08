Chư Pưh củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

Ông Rah Lan Lân-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh-cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ người DTTS tham gia các cấp ủy; giới thiệu, cơ cấu vào các chức danh chủ chốt, lãnh đạo quản lý các cấp, tạo sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 32 ủy viên (giảm 1 so với đầu nhiệm kỳ 2020-2025), trong đó có 5 người DTTS; Ban Thường vụ Huyện ủy có 10 ủy viên (giảm 1 so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có 2 người DTTS; Thường trực Huyện ủy có 3 người, trong đó có 1 người DTTS. Ở cấp xã, số lượng cán bộ, công chức người DTTS là 40, chiếm 22,3%. Số lượng ủy viên ban chấp hành Đảng bộ cấp xã là 124 (tăng 1 so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có 71 người DTTS; số lượng ủy viên ban thường vụ Đảng ủy cấp xã là 35, trong đó có 14 người DTTS. Các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện có 8 người DTTS, chiếm hơn 14%.

Ông Đặng Lê Minh-Trưởng phòng Nội vụ huyện-cho hay: “Tính đến hết tháng 6-2024, khối chính quyền toàn huyện có tổng số 1.070 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có 183 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, chiếm hơn 17%. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc UBND huyện có 8 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, chiếm gần 10%. Các đơn vị sự nghiệp có 136 người DTTS, chiếm gần 17%; tỷ lệ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp giáo dục người DTTS hơn 4%”.

Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế. Việc áp dụng các chính sách, chế độ tuyển dụng, ưu tiên tuyển dụng cho đối tượng dự tuyển là người DTTS được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

“Năm 2024, UBND huyện ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên với tổng số nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện là 121 chỉ tiêu. Trong đó, UBND huyện dành 10% chỉ tiêu tuyển dụng cho người DTTS Jrai và Bahnar thường trú tại các địa phương trong tỉnh”-ông Minh thông tin.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch được tiến hành đảm bảo về số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ người DTTS, nhất là quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy ở từng cấp theo đúng quy trình, quy định.

Nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026, số cán bộ người DTTS được quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện và tương đương là 5, chiếm 10%; quy hoạch ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương là 3, chiếm 18,7%; quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND) là 4, chiếm 20%; quy hoạch các chức danh trưởng, phó phòng, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện là 11, chiếm 6,2%.

Số cán bộ người DTTS được quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ cấp xã và tương đương là 30, chiếm 21,2%; quy hoạch ban thường vụ cấp ủy cấp xã và tương đương là 9, chiếm 21,4%; quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND) là 24, chiếm 14,3%.

Đối với nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031, số cán bộ người DTTS được quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện và tương đương là 5, chiếm 10%; quy hoạch ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương là 3, chiếm 18,7%; quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND) là 4, chiếm hơn 18%; quy hoạch các chức danh trưởng, phó phòng, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện là 11, chiếm 6,35%. Số cán bộ người DTTS được quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ cấp xã và tương đương là 27, chiếm 19,4%; quy hoạch ban thường vụ cấp ủy cấp xã và tương đương là 9, chiếm 20,4%; quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND) là 29, chiếm 15,3%.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú Nguyễn Văn Huệ: “Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 đảm bảo đúng quy định. Số cán bộ, công chức người DTTS chiếm tỷ lệ hơn 18%; số cán bộ bán chuyên trách người DTTS chiếm tỷ lệ hơn 36,3%. Đảng ủy xã chủ động xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức nói chung, người DTTS nói riêng theo học các lớp lý luận chính trị, tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Đề cập một số giải pháp trọng tâm thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Huy Châu nhấn mạnh: “Huyện sẽ tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS.

Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, gắn với quy hoạch, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Nhà nước”.