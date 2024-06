An Khê chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Từ đó, đội ngũ cán bộ có điều kiện phấn đấu, trưởng thành, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy năng lực, sở trường

Tháng 7-2020, bà Phương Thị Bình-Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Khê được điều động về làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Bình. Đây là niềm vinh dự và nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thị ủy An Khê giao cho nên bà nỗ lực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để tiếp cận công việc, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tháng 9-2023, bà Bình được Ban Thường vụ Thị ủy tin tưởng, phân công giữ chức Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ phường An Bình. Đến tháng 10-2023, bà Bình được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường. Bà Bình đã cùng tập thể Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cuối năm 2023, Đảng ủy phường An Bình được Ban Thường vụ Thị ủy An Khê khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một thời gian sau, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Phương Thị Bình-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy phường An Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Bình từ tháng 3-2024 đến nay.

“Tôi luôn cố gắng cùng tập thể Đảng ủy phường không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 đề ra”-bà Bình nêu quyết tâm.

Từ Phó Chánh Văn phòng Thị ủy An Khê được điều động về xã Thành An công tác 9 năm, đến tháng 4-2023, ông Nguyễn Thanh Điệp-Bí thư Đảng ủy xã Thành An được điều động về giữ chức Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã.

Thời điểm ông Điệp nhận nhiệm vụ, thị xã An Khê có nhiều sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê (14/3/1948-14/3/2023); kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023). Ông Điệp đã cùng tập thể Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã xây dựng mối đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, ban hành hàng chục văn bản hướng dẫn thông tin tuyên truyền thuộc thẩm quyền; tham mưu giúp UBND thị xã xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2023 và các phong trào thể dục thể thao; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tổ chức thành công các lễ hội văn hóa.

Đến tháng 1-2024, ông Điệp được phân công kiêm chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã. Ông đã bố trí sắp xếp, điều hành công việc cùng cán bộ, viên chức, người lao động 2 cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: “Điều động về Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã trong điều kiện công việc nhiều, thiếu người làm và phải kiêm nhiệm công việc của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã nhưng ông Điệp đã có nhiều cố gắng, phát huy năng lực, đoàn kết cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa quan trọng của địa phương cũng như của tỉnh diễn ra trên địa bàn thị xã”.

Quan tâm công tác cán bộ

Ông Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê-thông tin: Thực hiện Quy định số 685-QĐ/TU ngày 20-10-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác luân chuyển cán bộ, trên cơ sở thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị và kết quả công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 26-12-2022 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Từ năm 2022 đến nay, Thị ủy đã triển khai thực hiện 3 đợt luân chuyển, điều động cán bộ.

Từ năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã thực hiện điều động, luân chuyển 15 cán bộ. Trong đó, từ thị xã về xã, phường 7 cán bộ; từ xã, phường lên thị xã 4 cán bộ; từ xã, phường này sang xã, phường khác 4 cán bộ.

Việc luân chuyển, điều động nhằm mục đích tạo điều kiện cho cán bộ trong diện quy hoạch có môi trường rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Qua theo dõi, những cán bộ được luân chuyển, điều động đã chủ động, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, phát huy được năng lực, sở trường công tác và nhanh chóng tiếp cận vị trí công tác mới, có nhiều giải pháp, đề xuất đổi mới thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.

“Thời gian đến, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung về công tác cán bộ, tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, đánh giá cán bộ một cách khách quan, đúng thực chất, đúng năng lực, sở trường trên cơ sở đó, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và gắn với tạo nguồn cán bộ dài hạn”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.