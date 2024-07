Chi bộ Công an phường Đoàn Kết: Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

Với sự nỗ lực không ngừng, Chi bộ là tập thể duy nhất của thị xã Ayun Pa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023).

Theo Trung tá Trần Văn Lợi-Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Đoàn Kết: Chi bộ luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt, lề lối làm việc. Trong đó, Chi bộ chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Định kỳ hàng tháng, Chi bộ tổ chức họp, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh những mặt còn tồn tại, yếu kém. Đảng viên trong Chi bộ có ý thức tự phê bình và phê bình cao, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, Công an phường Đoàn Kết phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra (Công an thị xã) xác minh 19 vụ với 20 đối tượng phạm tội; lập hồ sơ đưa 3 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc; vận động 1 trường hợp cai nghiện tự nguyện.

Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu UBND phường lập hồ sơ và quản lý 4 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý vi phạm hành chính 18 vụ/42 đối tượng với số tiền gần 90 triệu đồng. Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đến ngày 5-11-2023, Công an phường đã hoàn thành chỉ tiêu cấp 5.579 tài khoản định danh điện tử.

Trung tá Lợi cho hay: Phường Đoàn Kết nằm ở trung tâm thị xã với mật độ dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch như: quốc lộ 25, tỉnh lộ 668, đường Trường Sơn Đông và tập trung nhiều cơ sở kinh doanh.

Đặc biệt, chợ trung tâm thị xã tập trung đông người nên gây khó khăn cho công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, đơn vị phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền bằng loa lưu động hoặc kết hợp với các buổi họp tổ dân phố để vận động người dân tích cực tham gia phòng-chống tội phạm trộm cắp, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông; xử lý vi phạm 210 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước gần 58 triệu đồng.

Công an phường cũng đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường thành lập “Tổ dân phố không có vũ khí trái phép”. Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Là người giao nộp 7 quả đạn pháo 105 cho Công an phường vào cuối năm 2023, bà Nguyễn Thị Đan Thanh (tổ 8) chia sẻ: “Tôi nhặt được số đạn pháo này tại một bãi đất trống. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đem về với mục đích bán phế liệu.

Nhưng khi nghe cán bộ Công an phường xuống tổ tuyên truyền, tôi nhận thấy việc sở hữu vũ khí, vật liệu nổ không chỉ đe dọa sự an toàn của gia đình mình mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Vì vậy, tôi đã tự giác giao nộp”.

Ông Lê Hữu Thùy-Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết:Cán bộ, đảng viên của Công an phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với những thành tích đạt được, Chi bộ Công an phường xứng đáng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2019-2023.

Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, Công an phường tham mưu UBND phường rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán; tổ chức cho các hộ ký cam kết chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; ra mắt 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 1 điểm chữa cháy công cộng; phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ 40 bình chữa cháy cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phường Đoàn Kết là đơn vị đầu tiên tại thị xã về đích chỉ tiêu 100% hộ dân tự trang bị bình chữa cháy. Thời gian qua, phường không xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại nghiêm trọng.

Phấn khởi khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, Bí thư Chi bộ Công an phường cho biết: “Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là động lực để cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo, làm chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội và hoàn thành các tiêu chí xây dựng Công an phường kiểu mẫu về văn minh đô thị trong năm 2024”.