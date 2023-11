Chư Pưh: Tập huấn truyền thông học đường về phòng-chống bệnh dại

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 7-11, Đơn vị Tim mạch can thiệp (Khoa Tim mạch- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã thực hiện can thiệp tim mạch cứu sống bệnh nhân người Anh. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt.