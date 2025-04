Chư Prông trao giấy chứng nhận cho 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao

Theo đó, 7 sản phẩm được trao Giấy chứng nhận OCOP 3 sao cấp huyện gồm: Nhung hươu ngâm mật ong Huy Thuận của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thuận (xã Ia Pia); cà phê hạt rang Coffee Thảo My và cà phê bột Coffee Thảo My của hộ Đinh Văn Kỳ (xã Bàu Cạn); cà phê hạt rang Quyến Gia và cà phê bột Coffee Quyến Gia của hộ Nguyễn Khắc Quyến (xã Ia Băng); tinh hoa chuối xanh và trà an nhiên mãng cầu của hộ Phạm Thị Bình (xã Ia Vê).

Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông Ksor Việt trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cho các chủ thể. Ảnh: Văn Luyến

Tính đến nay, huyện Chư Prông có 33 sản phẩm của 17 chủ thể tại 9/20 xã, thị trấn được chứng nhận đạt OCOP 3 sao, trong đó, có 4 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 10 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh.