Chư Păh chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho 123 cán bộ hội phụ nữ

Các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt những vấn đề cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Đối với kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Hội, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kỹ năng phòng chống tội phạm công nghệ cao trong giai đoạn chuyển đổi số; kỹ năng sử dụng mạng an toàn; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; giới thiệu các chương trình cho vay và đối tượng vay.

Ngoài ra, học viên được giới thiệu các nội dung về Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội; kỹ năng truyền thông trong công tác Hội; phương pháp, hình thức truyền thông thường sử dụng tại cơ sở.