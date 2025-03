Chỉ từ 1,119 tỷ đồng, sở hữu mẫu sedan điện với khả năng tăng tốc ấn tượng BYD Seal-M

BYD Seal có thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương, với những đường nét mềm mại nhưng mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha LED sắc nét và đèn định vị mỏng, tạo nên vẻ hiện đại và tinh tế. Logo BYD được đặt gọn gàng trên nắp capo, kết hợp với cản trước kéo dài, mang đến cho xe vẻ ngoài thể thao.

Thân xe có các đường gân dập nổi để tối ưu khí động học, kết hợp với tay nắm cửa ẩn và vành hợp kim 19 inch tạo nên vẻ sang trọng. Trong khi đó, đuôi xe nổi bật với dải đèn LED dài, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt khi di chuyển vào ban đêm. Kích thước tổng thể của xe là 4.800 x 1.875 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm, mang đến cho BYD Seal vẻ ngoài uy nghi nhưng nhỏ gọn, phù hợp với môi trường đô thị.

BYD Seal cung cấp hai tùy chọn động cơ. Ảnh: S.T

Bước vào khoang lái, BYD Seal gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và sử dụng nhiều vật liệu cao cấp. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 15,6 inch có thể xoay ngang hoặc dọc, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông tin về tốc độ, pin và chế độ lái.

Ghế ngồi được bọc da cao cấp, thiết kế thể thao với đường khâu tinh tế. Phiên bản Performance được trang bị ghế trước chỉnh điện, có chức năng sưởi ấm và thông gió, mang đến trải nghiệm thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết. Cửa sổ trời toàn cảnh giúp không gian nội thất rộng rãi và thoáng đãng hơn.

BYD Seal gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và sử dụng nhiều vật liệu cao cấp. Ảnh: S.T

Hệ thống âm thanh trên Seal cũng rất ấn tượng, với hệ thống Dynaudio 12 loa trên phiên bản Performance, mang đến trải nghiệm giải trí sống động. Phiên bản Advanced tiêu chuẩn sử dụng hệ thống 10 loa, vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh tốt.

BYD Seal cung cấp hai tùy chọn động cơ gồm: Phiên bản Advanced sử dụng động cơ điện đặt ở trục sau, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm; Phiên bản Performance mạnh mẽ hơn, với hai động cơ điện ở cả trục trước và sau, sản sinh tổng công suất 522 mã lực và mô-men xoắn cực đại 670 Nm.

Cả hai phiên bản đều sử dụng công nghệ pin Blade do BYD phát triển, có đặc điểm là độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt và an toàn hơn so với pin lithium-ion thông thường.

BYD Seal được trang bị hệ thống treo trước xương đòn kép và hệ thống treo sau đa liên kết, giúp xe vận hành êm ái và ổn định ngay cả khi vào cua ở tốc độ cao. Hệ dẫn động bốn bánh trên phiên bản Performance giúp xe bám đường tốt hơn, đặc biệt là khi di chuyển trên địa hình trơn trượt.

Hệ dẫn động bốn bánh trên phiên bản Performance giúp xe bám đường tốt hơn. Ảnh: S.T

Hệ thống phanh hiệu suất cao và công nghệ tái tạo năng lượng giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng pin. Seal cũng hỗ trợ nhiều chế độ lái khác nhau, từ Eco tiết kiệm pin, Comfort cân bằng đến Sport mạnh mẽ, giúp người lái dễ dàng điều chỉnh theo sở thích cá nhân.

Tại Việt Nam, BYD Seal được phân phối với hai phiên bản:

Tên phiên bản

Giá niêm yết

(VNĐ)

Giá lăn bánh tại Gia Lai (VNĐ)

Advanced

1.119.000.000

1.122.337.000

Performance

1.359.000.000

1.362.337.000



*Giá xe mang tính tham khảo, người mua cần liên hệ các đại lý để được tư vấn giá xe chính xác nhất.

Mức giá này giúp Seal cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe sedan phân khúc D chạy bằng xăng như Toyota Camry (1,07-1,46 tỷ đồng) và Honda Accord (1,319 tỷ đồng).

Tuy nhiên, với sức mạnh động cơ vượt trội, công nghệ hiện đại và cảm giác lái thể thao, Seal hoàn toàn có thể thu hút những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc sedan điện mạnh mẽ với nhiều công nghệ với mức giá hợp lý.