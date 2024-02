Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Tịnh xá Ngọc Giác (tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê) nằm ở thế “tọa sơn hướng thủy” lưng dựa vào núi Hòn Cọp trong quần thể ngọn Đại Sơn (Hòn Lớn), mặt hướng về đập Tà Diêm 4 mùa xanh trong. Nơi đây như chốn thiền yên tĩnh giữa miền an nhiên của những ngọn núi biếc, rời xa trần tục.

(GLO)- Chiều 29-1, tại trụ sở UBND phường An Phước (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak phối hợp với UBND thị xã An Khê tổ chức chương trình tri ân khách hàng tặng quà cho hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.