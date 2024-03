Cháy 7,3 ha mía tại xã Yang Bắc

Tin liên quan Cháy 5,2 ha mía của 5 hộ dân ở xã Phú An

Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 6-3, người dân làng Kruối Chai phát hiện rẫy mía trong làng bị cháy nên đã hô hoán mọi người cùng đến dập lửa. Đồng thời, trình báo cho chính quyền địa phương và lực lượng dân quân của xã triển khai lực lượng ứng cứu, không để ngọn lửa cháy lan sang các diện tích mía liền kề.

Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, phương tiện chữa cháy thủ công, thô sơ nên ngọn lửa đã thiêu rụi 4,5 ha mía đang chuẩn bị thu hoạch. Đây là diện tích mía của 3 hộ dân ở thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nguyên nhân vụ cháy mía là do người dân đốt cỏ dẫn đến cháy lan.

Trước đó, vào đêm 2-3, tại làng Kruối Chai cũng đã xảy ra một vụ cháy mía làm thiệt hại 2,8 ha mía sắp thu hoạch của người dân.

Hiện UBND xã Yang Bắc đã làm việc với nhà máy đường An Khê để nhanh chóng thu hoạch diện tích mía cháy nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân.