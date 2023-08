Cảnh giác thủ đoạn giả danh công ty để lừa đảo qua mạng

Tin liên quan Cảnh giác với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 8-2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã tiếp nhận tin báo của anh Y. (trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 497 triệu đồng khi đầu tư mua bán chứng khoán online. Theo đó, vào tháng 4-2023, anh Y. truy cập mạng xã hội Zalo và vào một nhóm chat có tên “803 GROUP phân tích nền đầu tư”.

Tại đây, anh được tài khoản Zalo có tên “T1 Nguyễn Bích Ngân 803” liên hệ và yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Telegram tên “bichngan1996”, sau đó hướng dẫn anh tiếp tục vào 1 trang web và tạo tài khoản để đặt lệnh giao dịch, mua và bán chứng khoán online. Trong giai đoạn đầu, khi đầu tư với số tiền ít thì anh Y. được các đối tượng chuyển trả tiền gốc và lãi đúng như cam kết. Thấy vậy, anh Y. quyết định đầu tư gói 10 triệu đồng nhưng các đối tượng yêu cầu anh phải chứng minh năng lực tài chính mới đủ điều kiện đầu tư gói này. Để dụ dỗ “con mồi”, các đối tượng lấy lí do như: phải đóng và sẽ được hoàn trả các loại phí rút tiền, phí chuyển nhầm tài khoản… chúng đã yêu cầu anh Y. đóng tổng số tiền 497,7 triệu đồng thông qua chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng mang tên Công ty DIAMOND ASIA mở tại ngân hàng TPBank và Công TNHH công nghệ WEALTHY FUND mở tại ngân hàng ACB và ngân hàng MBBank. Tuy nhiên, sau khi đã đóng tiền các đối tượng đã ngừng mọi giao dịch và không thanh toán các khoản cho anh Y. như cam kết.

Với thủ đoạn tương tự, vào tháng 5-2023, chị C. (trú tại phường Yên Đổ, TP.Pleiku) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Trang Nguyễn” giới thiệu là nhân viên của Công ty AVAkids và đề nghị chị tham gia công việc quảng bá sản phẩm cho công ty để hưởng hoa hồng. Sau khi đồng ý, chị C. được đối tượng đưa vào nhóm Telegram “QAAVA Group”. Sau đó, các đối tượng gửi cho chị C. đường link giới thiệu các sản phẩm và yêu cầu chị truy cập đường link, chụp ảnh màn hình sản phẩm và chuyển tiền theo giá trị sản phẩm sẽ được trả tiền gốc và trả hoa hồng bằng 10% giá trị sản phẩm. Sau 2 lần tham gia giới thiệu sản phẩm và được các đối tượng chuyển tiền đúng cam kết, chị C. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đóng số tiền theo giá trị sản phẩm hơn 15,2 triệu đồng. Sau khi đóng tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như: thông tin bị sai, cần làm thêm nhiệm vụ, đóng các loại phí… để yêu cầu chị tiếp tục nộp tiền. Tin lời các đối tượng, chị C. đã nộp tiền vào 2 tài khoản mang tên Hà Hồng Quân mở tại ngân hàng BIDV và Công ty cổ phần AVA ESPORTS VIET NAM mở tại ngân hàng ACB với tổng số tiền hơn 513,7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã chặn mọi giao dịch để chiếm đoạt tiền của chị C..