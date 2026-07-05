Canada 0-3 Morocco: Đẳng cấp Morocco lên tiếng, chủ nhà bất lực dừng bước

Giấc mơ World Cup của đội đồng chủ nhà Canada đã kết thúc tại Houston khi Morocco, với cú đúp bàn thắng của Azzedine Ounahi ở hiệp hai và pha lập công muộn của Soufiane Rahimi, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để trở thành đội châu Phi đầu tiên 2 lần liên tiếp vào tứ kết.

Đây là một kết cục đầy tiếc nuối cho đại diện Bắc Mỹ, đội đã chơi nỗ lực nhưng không thể chống lại bản lĩnh và kinh nghiệm của "Những chú sư tử Atlas".

Giấc mơ World Cup của đội đồng chủ nhà Canada đã kết thúc tại Houston khi Morocco, với cú đúp bàn thắng của Azzedine Ounahi ở hiệp hai và pha lập công muộn của Soufiane Rahimi, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để trở thành đội châu Phi đầu tiên 2 lần liên tiếp vào tứ kết. Đây là một kết cục đầy tiếc nuối cho đại diện Bắc Mỹ, đội đã chơi nỗ lực nhưng không thể chống lại bản lĩnh và kinh nghiệm của "Những chú sư tử Atlas" .

Ảnh: Nguồn báo Tiền phong

Trận đấu bắt đầu với một nhịp độ nghẹt thở khi Canada, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, đã tràn lên tấn công ngay từ đầu. Họ triển khai lối chơi pressing tầm cao đầy năng lượng, buộc thủ thành Yassine Bounou bên phía Morocco - một người con sinh ra tại chính Canada - phải trổ tài cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm của Jonathan David và Tani Oluwaseyi. Nỗ lực của Canada càng được tiếp thêm động lực khi tiền đạo chủ lực của Morocco là Ismael Saibari buộc phải rời sân vì chấn thương cơ từ rất sớm (phút 22).

Tuy nhiên, sự hưng phấn của Canada nhanh chóng bị thay thế bởi những pha va chạm quyết liệt. Trận đấu trở nên "vỡ vụn" với những cái đầu nóng, điển hình là pha xô xát giữa Richie Laryea và Achraf Hakimi. Một thống kê đáng kinh ngạc cho thấy hiệp một có tới 6 thẻ vàng nhưng chỉ có 5 cú sút, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1966 một trận World Cup có số thẻ vàng nhiều hơn số pha dứt điểm khi bước vào giờ nghỉ.

Bước ngoặt trận đấu đến ngay đầu hiệp hai. Phút 50, từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, Achraf Hakimi có đường chuyền bóng thông minh ra rìa vòng cấm, tạo điều kiện cho Azzedine Ounahi thực hiện cú dứt điểm một chạm hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số cho Morocco. Đáng chú ý, chỉ vài phút trước đó, Ounahi đã thoát một thẻ vàng thứ hai đầy tranh cãi sau pha kéo áo Ali Ahmed, khiến các cầu thủ Canada phản ứng dữ dội.

Sự già dơ và bản lĩnh của Morocco đã lên tiếng và bàn thua khiến Canada vỡ thế trận. HLV Jesse Marsch tung Cyle Larin vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công, nhưng sự vô duyên vẫn đeo bám đội chủ nhà, điển hình là cú dứt điểm của Tajon Buchanan bị Bounou cản phá.

Trong khi đó, Morocco ngày càng làm chủ thế trận và nhân đôi cách biệt ở phút 82 từ một pha phản công nhanh. Brahim Diaz kiến tạo để Ounahi băng lên dứt điểm quyết đoán vào góc cao, ấn định cú đúp cho tiền vệ này .

Rahimi, người vào sân thay Saibari, cũng có cơ hội ăn bàn với cú đánh đầu dội xà ngang, nhưng không phải chờ đợi lâu, ở phút bù giờ thứ 8, anh đã dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Diaz, ấn định chiến thắng 3-0 đậm đà cho đội khách.

Chiến thắng này cho thấy sự chuyển mình của Morocco dưới thời tân HLV Mohamed Ouahbi. Thay vì lối chơi phòng ngự lùi sâu như dưới thời người tiền nhiệm Walid Regragui, Morocco hiện tại đã chơi chủ động, tiến bộ và tấn công sắc sảo hơn.

Ouahbi đã không giấu được sự nhẹ nhõm khi ăn mừng bàn thắng mở tỷ số, ông đã chứng minh mình có thể kế thừa và vượt qua cái bóng của Regragui. Ông chia sẻ “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Canada và biết họ sẽ bùng nổ ở hiệp một. Điều quan trọng là giữ vững sự tập trung và kiên nhẫn. Các cầu thủ đã làm điều đó một cách xuất sắc và tận dụng cơ hội của mình. Đây là màn trình diễn của một đội bóng thực thụ".

Chiến thắng này giúp Morocco đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên hai lần lọt vào tứ kết World Cup. Họ đã thắng bốn trận đấu loại trực tiếp, bằng tổng số chiến thắng của tất cả các đội châu Phi khác cộng lại. Brahim Diaz cũng có đường kiến tạo thứ tư tại các kỳ World Cup, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá châu Phi.

Morocco sẽ di chuyển đến Boston để chuẩn bị cho trận tứ kết vào ngày 9 tháng 7, đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Paraguay. Sứ mệnh của "Những chú sư tử Atlas" vẫn chưa dừng lại, và thế giới đang chờ xem liệu họ có thể tiến xa hơn nữa hay không.

Về phía Canada, dù thất bại cay đắng, họ vẫn có thể ngẩng cao đầu. Đây là lần đầu tiên quốc gia này thắng được một trận đấu tại World Cup và tiến xa đến vòng 16 đội. Tuy nhiên, thống kê cho thấy Canada vẫn chưa thể thắng bất kỳ trận nào trong lịch sử World Cup mỗi khi bị dẫn trước (1 hòa, 8 thua).

HLV Jesse Marsch không giấu sự tiếc nuối: "Chúng tôi đã có một hiệp đầu tốt và lẽ ra phải ghi bàn. Nhưng bóng đá là vậy, bạn phải tận dụng cơ hội. Bàn thua đầu tiên đã thay đổi trận đấu. Dù sao, tôi vẫn tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được tại giải đấu này" .

Theo HỒ VIỆT (SGGPO)