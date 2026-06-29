(GLO)- Chơi ép sân trong cả trận đấu nhưng phải đến những phút bù giờ, Canada mới có thể ghi bàn thắng quý như vàng để trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Canada với lợi thế được thi đấu ở khu vực Bắc Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trong trận đấu đầu tiên ở vòng knock-out trước Nam Phi. Đội bóng xứ sở lá phong cũng có một vòng bảng tương đối tích cực so với việc chật vật đi tìm tấm vé đi tiếp của đại diện đến từ châu Phi.

Bàn thắng “vàng” phút bù giờ đưa Canada vào vòng 16. Ảnh: AP

Và những gì thể hiện trên sân vận động SoFI đã cho thấy những nhận định của tương đối chính xác của giới chuyên môn. Canada là những người chủ động chơi tấn công trong trận cầu mang tính chất sống còn.

Hàng thủ Nam Phi chao đảo trước sức ép của Canada

Dù Nam Phi tập trung phía đông quân số cho mặt trận phòng ngự song hàng thủ của họ vẫn liên tiếp đối mặt với những tình huống nguy hiểm của đối phương.

Thủ thành Williams đã có một ngày làm việc vất vả trước sức ép đến từ các chân sút bên phía Canada. Anh liên tục phải trổ tài để cứu thua trong nhiều tình huống tưởng chừng bàn thắng đã đến rất gần với đại diện của Bắc Mỹ.

Hậu vệ Nam Phi cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy

Trong 90 phút thi đấu chính thức, Canada đã tung ra đến 12 cú sút về phía khung thành của Williams với 7 cú sút trúng đích. Trong khi đó tổng số pha dứt điểm của Nam Phi chỉ là 5.

Khi tất cả đã nghĩ đến khoảng thời gian của hiệp phụ thì biến số đã xảy ra ở phút bù giờ thứ 2. Nhận bóng từ tuyến 2, Eustaquio tung cú vô lê hiểm hóc khiến thủ thành Williams bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Siêu phẩm phút bù giờ đưa Canada đi tiếp vào vòng 16 đội

Hạ gục đối thủ với tỷ số 1-0, Canada trở thành đội bóng đầu tiên có mặt ở vòng 16 đội. Đối thủ của họ sẽ được định đoạt sau cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Ma Rốc.