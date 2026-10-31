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Bộ Giáo dục và Đào tạo truyền thông nâng cao nhận thức về giáo dục hòa nhập tại Gia Lai

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HỒ THỊ ĐIỂM
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(GLO)- Chiều 30-10, tại Trường THCS Trần Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hoạt động truyền thông và tọa đàm về nâng cao nhận thức về giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật.

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ThS. Nguyễn Minh Châu - Điều phối viên về hòa nhập người khuyết tật của UNDP trao đổi và kết nối với học sinh về giáo dục hòa nhập. Ảnh: Hồ Điểm

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật tại Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức về quyền được học tập, bình đẳng giới và giáo dục hòa nhập, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

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Hơn 200 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia hoạt động truyền thông về giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại diễn đàn, TS. Tạ Ngọc Trí - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh ý nghĩa của giáo dục hòa nhập trong việc bảo đảm quyền học tập bình đẳng, tạo cơ hội để mọi trẻ em được phát triển phù hợp với khả năng. Đồng thời, mong muốn nhà trường xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tôn trọng sự khác biệt.

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TS. Tạ Ngọc Trí - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Bộ GD&ĐT) chủ trì tọa đàm về giáo dục hòa nhập và bình đẳng giới. Ảnh: Hồ Điểm

Tại chương trình, ThS. Nguyễn Minh Châu - Điều phối viên về hòa nhập người khuyết tật của UNDP trao đổi về giáo dục hòa nhập, sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính. Học sinh tham gia chia sẻ trải nghiệm học tập, trò chơi vận động, vẽ tranh và tham quan các sản phẩm STEM, sáng tạo.

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Học sinh tham gia các trò chơi vận động, vẽ tranh về tình bạn, bình đẳng giới, tôn trọng sự khác biệt và quyền được học tập. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm về giáo dục hòa nhập và bình đẳng giới đã tập trung trao đổi những khó khăn trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu và chính sách hỗ trợ học sinh.

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