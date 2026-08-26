(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, BĐBP Gia Lai vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Giai đoạn 2015-2025, toàn lực lượng BĐBP triển khai 24 mô hình, chương trình, phong trào thiết thực, hướng về cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố đoàn kết quân dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Toàn lực lượng đã xây dựng 352 đường kiểm tra cột mốc dài hơn 90km; xây mới 12.277 căn nhà, sửa chữa 7.427 căn nhà cho người nghèo; tặng 44.502 con bò giống và hơn 6,5 triệu con giống gia súc, gia cầm; xây dựng, trao tặng 11.792 công trình dân sinh; khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,7 triệu người và trao hơn 900.000 suất quà, cứu trợ cho các hộ khó khăn.

BĐBP tỉnh Gia Lai nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Tại Gia Lai, BĐBP tỉnh triển khai nhiều mô hình phù hợp với địa bàn như “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương cho học sinh nghèo”, “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, “Quân dân y kết hợp”, “Nói không với tảo hôn”, “Hũ gạo tình thương”, “Tay kéo Biên phòng”, “Lớp xóa mù chữ”, “Hãy làm sạch biển”...

Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” hiện nhận đỡ đầu 75 cháu, nhận nuôi 8 cháu, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới” đã được nhân rộng trên toàn tuyến, giúp đỡ 855 hộ với 4.490 ngày công; hỗ trợ 49 phương tiện sinh kế, tặng 3,8 tấn gạo và 850 suất quà, tổng trị giá hơn 950 triệu đồng. Năm 2024, mô hình được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”.

Cùng với đó, 263 đảng viên các đồn Biên phòng đang phụ trách 1.014 hộ gia đình. Qua đồng hành, hỗ trợ, đã có 73 hộ thoát nghèo, 169 hộ phát triển kinh tế, 816 hộ đạt gia đình văn hóa; tổng kinh phí hỗ trợ 401 triệu đồng và 5.226 ngày công lao động.

Quan tâm các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để nâng bước các em tới trường.

Ghi nhận những thành tích nổi bật, tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng dành cho các tập thể, cá nhân thuộc BĐBP có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025.

Đồng chí Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, nhận Bằng khen của Bộ Dân tộc và Tôn giáo vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào giai đoạn 2015-2025.

Những phần thưởng là sự ghi nhận, đồng thời là động lực để BĐBP Gia Lai tiếp tục đổi mới, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gắn công tác dân vận với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.