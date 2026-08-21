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Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

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ĐỖ HẰNG
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(GLO)- Sáng 21-8, tại Hội trường 19/5 (phường Diên Hồng), Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 (lớp thứ hai).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, cán bộ làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ tại Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Đảng ủy, các ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đảng ủy trực thuộc xã, phường trên địa bàn phía Tây.

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Lớp tập huấn nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp ủy. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Bích Nguyệt - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác văn thư, lưu trữ là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, gắn trực tiếp với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và công tác tham mưu, phục vụ của văn phòng cấp ủy. Thực hiện tốt công tác này góp phần bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản đúng quy định; lập hồ sơ đầy đủ, quản lý chặt chẽ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu của Đảng. Vì vậy, công tác văn thư, lưu trữ cần từng bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang chuyên nghiệp, khoa học, thống nhất, hiện đại, phù hợp với yêu cầu quản lý hồ sơ, tài liệu trong môi trường số.

Trong 2 ngày 21 và 22-8, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng như: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới về công tác văn thư, lưu trữ của Trung ương, Văn phòng Trung ương, Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; xử lý văn bản điện tử trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; lập hồ sơ công việc…

Hội nghị cũng tập trung hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ, gồm thu thập, chỉnh lý tài liệu; xét hủy, giải mật tài liệu lưu trữ; số hóa tài liệu; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ.

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