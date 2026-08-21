Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.

Chủ trì hội thảo có Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các nhà nghiên cứu, cơ quan chuyên môn và nhân chứng lịch sử từng trực tiếp chiến đấu, công tác tại địa bàn trong thời kỳ bảo vệ biên giới Tây Nam.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: P.D

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ giá trị lịch sử của Nhà bia tưởng niệm gắn với quá trình xây dựng, chiến đấu và hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649.

Sau khi đất nước thống nhất, ngày 15-6-1975, Đồn Công an nhân dân vũ trang Ia Kla được thành lập (phiên hiệu Đồn 23), sau đổi thành Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh).

Trong điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn kiên cường bám trụ địa bàn, xây dựng doanh trại, hệ thống công sự, trận địa, tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân - nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh tham gia ý kiến. Ảnh: P.D

Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Đồn Biên phòng 649 là địa bàn diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt. Đặc biệt, từ ngày 18 đến 26-6-1978, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chiến đấu liên tục 9 ngày đêm, kiên quyết giữ vững trận địa; 11 cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã anh dũng hy sinh.

Nhà bia tưởng niệm được xây dựng nhằm tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và biên giới Tây Nam của Tổ quốc; đồng thời lưu giữ những ký ức, dấu tích và giá trị lịch sử gắn với một giai đoạn đặc biệt trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý về tên gọi di tích; làm rõ các mốc thời gian, sự kiện lịch sử, quá trình thành lập, đóng quân, xây dựng doanh trại, công sự, trận địa và tổ chức chiến đấu của Đồn Biên phòng 649; bổ sung tư liệu về trận chiến đấu 9 ngày đêm và 11 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Đồng thời, hội thảo đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa, ý nghĩa giáo dục truyền thống của di tích; xác định hiện trạng, các yếu tố cấu thành giá trị và phạm vi, ranh giới khu vực bảo vệ di tích.

Nhân chứng lịch sử tham gia ý kiến tại hội thảo. Ảnh: P.D

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Bảo tàng Pleiku và các cơ quan chuyên môn tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khoa học, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, xếp hạng di tích theo quy định.