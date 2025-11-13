Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ các trường học bị thiệt hại do bão số 13

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Chiều 13-11, đoàn công tác do bà Thái Thị Lệ Hằng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ cho Trường THPT số 1 An Nhơn và Trường THPT số 2 An Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị thiệt hại do bão số 13.

Theo báo cáo, bão số 13 đổ bộ khiến Trường THPT số 1 An Nhơn bị tốc mái ngói dãy phòng học bộ môn, gãy đổ cây xanh, hư hỏng cửa kính với tổng thiệt hại khoảng 240 triệu đồng.

Trường THPT số 2 An Nhơn bị tốc mái 4 dãy phòng học, sập nhà xe học sinh và hư hại nhiều hạng mục khác, tổng thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

anh-1.jpg
Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ cho Trường THPT số 1 An Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi, động viên thầy và trò nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định dạy và học.

Dịp này, Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa cùng các nhà hảo tâm đã trao 50 triệu đồng cho mỗi trường để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão. Toàn bộ số tiền được đóng góp từ cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan cùng các nhà hảo tâm trong tỉnh Khánh Hòa.

anh-2.jpg
Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ cho Trường THPT số 2 An Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng

Hoạt động thiết thực này góp phần giúp các trường sớm ổn định hoạt động, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của cán bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa với ngành Giáo dục vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.

