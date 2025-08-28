(GLO)- Trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, chiều 28-8, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ra mắt 3 sản phẩm báo chí mới. Đây là dấu mốc đáng nhớ, khẳng định vai trò, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của báo chí Gia Lai trong kỷ nguyên số.

Dự buổi ra mắt có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ly-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Anh Thảo-Phó Giám đốc sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Quang cảnh buổi ra mắt. Ảnh: Đức Thụy

Về phía Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có đồng chí Hồ Xuân Ánh-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các Phó Tổng Biên tập; cùng lãnh đạo các phòng, ban và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Phòng Báo Điện tử và Nội dung số.

Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai chính thức ra mắt 3 sản phẩm truyền thông gồm: Podcast "Gia Lai ngày mới", chương trình "Góc nhìn thế giới" và chuyên trang tiếng Anh "Gia Lai News" trên website baogialai.com.vn cùng các nền tảng mạng xã hội.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Tổng Biên tập Hồ Xuân Ánh nhấn mạnh: Sự kiện ra mắt các chương trình mới hôm nay không chỉ bởi ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ lớn, mà còn muốn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: Báo chí Gia Lai đang nỗ lực đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong thay đổi tư duy, cách làm báo hiện đại, hướng tới phục vụ nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả, khán-thính giả.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh phát biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: Đức Thụy

Theo Tổng Biên tập Hồ Xuân Ánh, cách đây 1 năm, bản tin Tin Thế giới chính thức ra mắt, phát vào lúc 11 giờ hàng ngày. Với những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất về tình hình thế giới ở nhiều quốc gia, thuộc nhiều lĩnh vực, được cập nhật liên tục, đã trở thành món ăn tinh thần của nhiều khán giả trong nước và quốc tế. Nhờ đó, nhiều bản tin lên đến hàng chục ngàn lượt xem, chứng tỏ sức hút và hướng đi đúng đắn trong việc cung cấp thông tin cho độc giả.

Trên cơ sở đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp tục ra mắt chương trình "Góc nhìn thế giới" được phát sóng định kỳ hằng tuần. Không chỉ cung cấp những thông tin quốc tế đáng chú ý, chương trình mới còn tập trung vào phân tích, bình luận, giúp khán giả có cái nhìn sâu sắc, đa chiều hơn về các vấn đề toàn cầu, qua đó so sánh và liên hệ với tình hình trong nước.

Cùng với đó, Podcast "Gia Lai hôm nay" phát vào lúc 6 giờ hằng ngày trên website baogialai.com.vn sau 2 năm ra mắt đã trở thành “món ăn sáng” quen thuộc của thính giả. Bản tin tổng hợp, chọn lọc những thông tin nổi bật, hấp dẫn mỗi ngày, cung cấp cho độc giả bằng định dạng tệp âm thanh.

Nhằm đem lại một bản tin hứng khởi hơn vào đầu ngày, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp tục ra mắt phiên bản nâng cấp Podcast "Gia Lai ngày mới". Đây là nỗ lực đưa báo chí đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Chương trình đặc biệt chú trọng đến phong cách truyền tải: tươi mới, gần gũi, hướng tới giới trẻ nhưng vẫn đảm bảo thông tin chính xác, hữu ích.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt 3 sản phẩm báo chí mới. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, chuyên trang tiếng Anh "Gia Lai News" trên baogialai.com.vn là bước đi cho thấy quyết tâm hội nhập quốc tế của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Đây là nỗ lực nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh Gia Lai ra thế giới; đồng thời mở rộng đối tượng độc giả đến từ nhiều quốc gia, trong đó có cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

“Để các sản phẩm mới ra mắt hôm nay có thể duy trì và phát triển bền vững trong thời gian tới, Báo và phát thanh và truyền hình Gia Lai không chỉ tiếp tục bám sát dòng chảy thời sự, các sự kiện chủ đạo của tỉnh và đất nước, mà còn phải không ngừng học hỏi, cập nhật các phương thức làm báo hiện đại, đa phương tiện. Mục tiêu là mang đến cho công chúng những trải nghiệm tiếp nhận thông tin ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn"-Tổng Biên tập Hồ Xuân Ánh khẳng định.

Song song đó, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cũng đề nghị đội ngũ những người làm báo của đơn vị cần thường xuyên trau dồi chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để bắt kịp yêu cầu ngày càng cao của nền báo chí trong thời đại mới.

Tổng Biên tập Hồ Xuân Ánh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của công chúng trong hành trình mới. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập thể đơn vị cam kết sẽ mang đến cho công chúng những sản phẩm báo chí chất lượng, chính xác, kịp thời, nhân văn, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai; đồng thời góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong không khí phấn khởi, các đại biểu đã cùng bấm nút ra mắt chính thức các chương trình mới của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Với sự ra đời của các sản phẩm này, đơn vị tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới, mang thông tin đến đa dạng đối tượng khán giả trên đa nền tảng: từ website đến các kênh mạng xã hội, để mỗi tin tức, mỗi góc nhìn về các sự kiện trong đời sống xã hội được chuyển tải nhanh hơn, gần gũi và sâu sắc hơn.