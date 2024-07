Bão Gaemi đổ bộ Trung Quốc, 'bao trọn' 7 lưu vực sông lớn, nguy cơ nặng nề

Hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều 23/7 đến đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 250mm.