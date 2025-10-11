Anh, Pháp, Đức tìm cách khởi động lại đàm phán hạt nhân Iran

(GLO)- Ngày 10-10, Anh, Pháp và Đức thông báo sẽ tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Iran và Mỹ.

Tuyên bố chung của Anh, Pháp và Đức nêu rõ: "Chúng tôi quyết tâm tái khởi động các cuộc đàm phán với Iran và Mỹ hướng tới một thỏa thuận toàn diện, lâu dài và có thể kiểm chứng, đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân".

Anh, Pháp và Đức đề nghị nối lại tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: Iran International

Tuyên bố trên được đưa ra gần 2 tuần sau khi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) được áp đặt trở lại đối với Iran, theo tiến trình "snapback" mà 3 nước trên đã khởi xướng và có hiệu lực từ ngày 28-9.

Phía Iran tuyên bố sẽ không ngay lập tức nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân và đang xem xét "hậu quả và tác động" của việc tái khởi động các lệnh trừng phạt, song không loại trừ con đường ngoại giao “theo nghĩa duy trì liên lạc và tham vấn”. Các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, cùng với Israel, cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, songTehran từ lâu bác bỏ cáo buộc này.

Năm 2015, Mỹ cùng 3 nước trên, với Nga và Trung Quốc, đã ký kết một thỏa thuận với Iran, quy định về việc quản lý các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Năm 2018, Tổng thống Donald Trump (trong nhiệm kỳ đầu) đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận và khôi phục trừng phạt. Đáp lại, Iran đã rút khỏi một số cam kết của mình, đặc biệt là về làm giàu uranium.

Ngày 22-6, Mỹ đã ném bom các cơ sở hạt nhân ở Iran, tham gia vào chiến dịch không kích của Israel nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau tại Iran.