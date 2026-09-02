An Nhơn khơi sức bật, tạo đà tăng trưởng

(GLO)- Xếp thứ 3/135 xã, phường về tốc độ tăng trưởng theo đánh giá của UBND tỉnh, phường An Nhơn đang cho thấy sức bật mạnh mẽ ngay trong năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo động lực để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đại công trường tạo sức bật

Những ngày này, phường An Nhơn như một đại công trường. Các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng đô thị, khu dân cư cùng hàng loạt công trình nhà ở của người dân đồng loạt triển khai, tạo diện mạo mới và trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường ước đạt hơn 2.397 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 27,42%; riêng ngành xây dựng đạt hơn 570 tỷ đồng, tăng 64,13%; công nghiệp đạt hơn 894 tỷ đồng, tăng 11,52%; thương mại - dịch vụ đạt 606,6 tỷ đồng, tăng 10,15%.

Sức tăng trưởng này có đóng góp lớn từ việc triển khai các dự án trọng điểm. Phường An Nhơn đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án mở rộng Cảng hàng không Phù Cát và đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Các hộ dân di dời đến xây nhà tại khu tái định cư Tân Nghĩa để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: B.N

Với dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, địa phương đã phê duyệt 21 đợt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp và mồ mả cho 376 hộ, diện tích 32,4 ha, tổng kinh phí 86,2 tỷ đồng; bàn giao 31,64/32,92 ha, đạt 96,1% diện tích thu hồi. Đối với dự án mở rộng Cảng hàng không Phù Cát, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đường cất, hạ cánh với diện tích 52,9 ha, đồng thời hoàn thành mặt bằng khu tái định cư và bãi đổ thải tại tổ dân phố Tân Nghi.

Đằng sau những con số về mặt bằng là cuộc sống của người dân phải di dời để nhường đất cho dự án. Tại khu tái định cư dự án mở rộng Cảng hàng không Phù Cát, 28 hộ đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, người dân tái định cư tại tổ dân phố Tân Nghĩa cho biết: “Gia đình chấp hành chủ trương của Nhà nước, chủ động xây dựng nhà mới để sớm ổn định nơi ở. Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng giúp các dự án được triển khai thuận lợi”.

Công trình xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua phường An Nhơn. Ảnh: B.N

Theo ông Lê Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn, hiện địa bàn phường giống như một đại công trường, với các dự án giao thông trọng điểm, công trình hạ tầng đô thị và nhà ở của người dân thi công ngày đêm. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Đặc biệt, ngành xây dựng tăng hơn 64% đã tạo điểm nhấn rõ nét trong bức tranh kinh tế 7 tháng đầu năm.

Công nghiệp mở thêm dư địa tăng trưởng

Hiện nay, phường An Nhơn có 67 DN và hơn 1.000 hộ sản xuất, kinh doanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; từ đầu năm 2026 đến nay có 8 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 17,3 tỷ đồng; 4 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN với tổng vốn 9,5 tỷ đồng.

Tại Cụm công nghiệp Tân Đức, nhiều dự án mới được triển khai, từng bước đi vào hoạt động. Một trong những dự án mới là xưởng đúc kim loại của Công ty TNHH Sáu Lợi, vốn đầu tư 2,8 tỷ đồng, công suất khoảng 550 tấn sản phẩm/năm. Xưởng sản xuất các sản phẩm poly, khớp nối kim loại phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, góp phần tạo thêm việc làm và nâng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương.

Xưởng sản xuất nội, ngoại thất nhựa giả mây Phạm Gia của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phạm Gia với vốn đầu tư 6,5 tỷ đồng cũng đã đi vào hoạt động. Công ty này tiếp tục mở rộng xưởng sản xuất với tổng vốn đầu tư 32 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 110 lao động. Gần đây, phường An Nhơn thu hút thêm dự án Nhà máy sơ chế nông sản và sản xuất chu nhang của Công ty TNHH Bột cá Tân Mỹ, tổng vốn đầu tư hơn 12,1 tỷ đồng…

Địa phương cũng từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động thương mại, tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số cho DN, HTX, hộ kinh doanh; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử.

Tăng trưởng kinh tế được phường An Nhơn đặt trong mối quan hệ với nâng cao chất lượng đời sống người dân. Từ đầu năm đến nay, phường tạo việc làm mới cho khoảng 300 lao động; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,52%; 9/10 trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; 2.611 hồ sơ hành chính đã giải quyết đều trước hạn.

Vị trí thứ 3/135 xã, phường có tốc độ tăng trưởng cao và vượt kế hoạch là sự ghi nhận đáng khích lệ, đồng thời tạo thêm động lực để địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát triển công nghiệp - dịch vụ và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.