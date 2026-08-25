51 đề tài đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 25-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Ảnh: Hồng Thương

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 8-2026; thu hút 150 đề tài của học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

Các đề tài tham gia tập trung vào 5 lĩnh vực, gồm: đồ dùng học tập; phần mềm tin học và chuyển đổi số; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thương

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải cho 51 đề tài có chất lượng tốt, gồm 3 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích; đồng thời, lựa chọn 14 đề tài xuất sắc tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026.

Theo đó, 3 đề tài đạt giải nhất gồm: "Hệ sinh thái lập trình trực quan Block2Code kết hợp bộ phần cứng Arduino vỏ nhựa kỹ thuật tương thích LEGO dành cho học sinh phổ thông” của nhóm học sinh đến từ Trường THCS Bồng Sơn (phường Bồng Sơn); "RedictAI - Dự đoán các bệnh về mắt do biến chứng của bệnh đái tháo đường gây ra thông qua phân tích võng mạc bằng AI" của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn); "Ứng dụng AI và IoT giúp phát hiện sớm sạt lở đất trong khu dân cư" của nhóm học sinh Trường THCS Nhơn Tân (xã An Nhơn Tây).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao giải nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi; đồng thời, đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong phối hợp tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cuộc thi, đảm bảo nghiêm túc, bài bản, khách quan và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển của mỗi địa phương, mỗi quốc gia.

Vì vậy, cuộc thi phải trở thành 1 trong những động lực quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, kỹ năng số và tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh.

Ban Tổ chức trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hồng Thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức theo hướng khoa học, công khai, thực chất; đẩy mạnh tuyên truyền từ sớm, hướng dẫn kỹ từ cơ sở, từng bước hình thành được 1 hệ sinh thái hỗ trợ từ ý tưởng - nghiên cứu - hoàn thiện sản phẩm - đánh giá - tiếp tục phát triển và ứng dụng.

Ngành giáo dục tiếp tục đưa hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM, đổi mới sáng tạo và kỹ năng số trở thành 1 bộ phận thiết thực của quá trình giáo dục. Các đơn vị trường học khuyến khích giáo viên và học sinh sáng tạo, phát hiện sớm những học sinh có ý tưởng, có đam mê để hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển.

Các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức quan tâm tư vấn, hướng dẫn, truyền cảm hứng và hỗ trợ các em biến những ý tưởng thành những sản phẩm có chất lượng. Các địa phương, nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội quan tâm phát hiện và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của học sinh.

Các em thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực hưởng ứng cuộc thi bằng những ý tưởng mới, những sản phẩm mới xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cuộc sống và học tập; đồng thời, mở rộng thêm các đề tài ở các lĩnh vực đặc thù của tỉnh như: nông nghiệp, bảo vệ rừng và tài nguyên, phòng - chống thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nâng cao đời sống người dân…

Dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tặng học bổng cho các em có đề tài đạt giải nhất, mỗi em 2 triệu đồng; tặng giấy khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa cuộc thi và có nhiều giải pháp đạt giải.

Ngoài ra, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ II năm 2027 cũng được chính thức phát động tại buổi lễ.