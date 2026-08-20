Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026

(GLO)- Chiều 20-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh, y tế, hậu cần và các điều kiện liên quan khác để tổ chức cuộc thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc thi tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Hoàng Vũ

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty CP Việt Tinh Anh và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện những phần việc cuối cùng, bảo đảm vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng kế hoạch.

Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất tại khu vực thi đấu; đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết khác trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội thi trong quá trình tham gia.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá về vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026; qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và STEM Robotics trên địa bàn tỉnh.

Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 23-8. Ảnh: Hoàng Vũ

Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 23-8 tại Trường Đại học Quy Nhơn; có sự tham gia của 160 đội với hơn 400 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước và các đội thi đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Riêng tỉnh Gia Lai có 49 đội tham dự.

Theo kế hoạch, ngày 21-8, các đội sẽ tiến hành kiểm tra robot, làm quen với sân thi đấu và thi thử trên sa bàn. Ngày 22 và 23-8, các nội dung thi đấu sẽ chính thức diễn ra.

Các đội đạt thành tích cao tại vòng chung kết toàn quốc sẽ được tuyển chọn để đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế.