21% bệnh nhân bị đột quỵ đối diện nguy cơ tàn phế

(GLO)- Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đột quỵ là 1.100-1.200/100.000 người, tỷ lệ tử vong do đột quỵ là 210/100.000 người; 21% bệnh nhân sau khi điều trị đột quỵ bị tàn phế và 8,3% tử vong.

Thăm khám cho bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: TTO

Nếu so sánh với Thái Lan, tỷ lệ tử vong do đột quỵ tại Việt Nam cao gấp 1,5 lần, trong đó, tử vong do nhồi máu não cao gấp 3 lần.

Theo Tiến sĩ Võ Văn Tân-Trưởng khoa Nội thần kinh (Bệnh viện Nhân dân Gia Định), công tác điều trị đột quỵ tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng sau 10 năm, đây vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu.

Để điều trị đột quỵ tốt cũng như giảm gánh nặng cho xã hội, chúng ta cần giải pháp tiếp cận bệnh nhân sớm. Nếu bệnh nhân được tiếp cận sớm trong 15 phút, giảm 4% nguy cơ tử vong và tăng 4% nguy cơ sống sót.