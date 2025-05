15 ngàn quân chiến đấu trong lực lượng của Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói đó là hành động chính đáng

(GLO)- Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.