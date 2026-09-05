Xử lý trường hợp làm giả thiệp mời của Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố tài liệu để xử lý 1 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin, bài viết sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 31-8, qua công tác rà soát hoạt động trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai phát hiện 1 tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh thiệp mời tham dự Hội nghị KOL, Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức.

Cơ quan Công an làm việc với ông T.Q.V. Ảnh: Sơn Lâm

Tuy nhiên, điều bất thường là hình ảnh thiệp mời có dấu hiệu bị chỉnh sửa, làm sai lệch nội dung bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, bài viết kèm theo hình ảnh có các thông tin không đúng sự thật, lời lẽ thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội nghị KOL, Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là ông T.Q.V. (SN 1986, trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan Công an, ông V. thừa nhận đã sử dụng công cụ AI để chỉnh sửa, làm giả nội dung thiệp mời và đăng tải kèm bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân.

Thiệp mời làm giả và thông tin sai sự thật do ông T.Q.V. đăng tải. Ảnh: Sơn Lâm

Qua làm việc, người này nhận thức được những thông tin đăng tải không đúng sự thật đã gây ảnh hưởng đến uy tín của hội nghị do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức cũng như các cơ quan, tổ chức liên quan. Đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và hình ảnh đã đăng tải, cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần kiểm chứng tính xác thực của thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; tuyệt đối không chỉnh sửa, bịa đặt các nội dung nhằm xuyên tạc, làm sai lệch thông tin hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.