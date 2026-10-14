Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Xã Ia Hiao tổ chức hội thi Bữa cơm dinh dưỡng năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LẠC HÀ LẠC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-10, Hội LHPN, Hội Nông dân và Hội LHTN xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi Bữa cơm dinh dưỡng năm 2026 với chủ đề “Bữa cơm gia đình - Gắn kết yêu thương - Dinh dưỡng và sức khỏe”.

Tham dự hội thi có 7 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên. Thành viên tham gia là hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, hội viên Hội Nông dân, hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và đoàn viên, thanh niên xã Ia Hiao.

xa-ia-hiao-to-chuc-hoi-thi-bua-com-dinh-duong-nam-2026.jpg
Các đội thi thuyết trình và giới thiệu mâm cơm để Ban giám khảo chấm điểm. Ảnh: Lạc Hà

Mỗi đội thực hiện một bữa cơm gia đình dành cho 6 người, gồm các món ăn bảo đảm cân đối các nhóm chất dinh dưỡng, phù hợp với điều kiện kinh tế và thực phẩm sẵn có tại địa phương. Thời gian chế biến là 90 phút. Sau thời gian này, các đội thuyết trình và giới thiệu mâm cơm của đội mình, mỗi đội không quá 5 phút.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải khuyến khích. Giải Nhất thuộc về đội số 4 (thôn Chrôh Pơnan và bôn Hiao), giải Nhì thuộc về đội số 7 (Hội Nông dân xã), giải Ba thuộc về đội số 3 (thôn Sô Ma Lơng và thôn Yên Phú), 4 giải khuyến khích thuộc về các đội còn lại.

Xã Ia Hiao tổ chức hội thi Bữa cơm dinh dưỡng năm 2026. Thực hiện: Lạc Hà

Hội thi nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026) và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Đời sống

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10), Phó Giám đốc Sở NN&MT Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và việc cần làm trong thời gian tới.

Tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tàu cá khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

Tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tàu cá khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

Xã hội

(GLO)- Sáng 8-10, tại Nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Phù Mỹ Đông, Đồn Biên phòng Mỹ An đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện khai báo xuất bến, nhập bến trên hệ thống eCDT cho hơn 21 chủ tàu và đại diện chủ tàu cá trên địa bàn.

Niềm vui từ con đường mới

Niềm vui từ con đường mới

Đời sống

(GLO)- Tuyến đường liên xã nối từ đường Trường Sơn Đông vào xã Krong (tỉnh Gia Lai) cơ bản hoàn thành, giúp người dân rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại. 

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, huy động cộng đồng trong chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ảnh: Như Nguyện

Gia Lai triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 17-10 đến 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Theo đó, tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là về nhà ở, sinh kế và các công trình thiết yếu.

Phụ nữ Ia Khươl vượt qua khuôn mẫu, tự tin vươn lên

Phụ nữ Ia Khươl vượt qua khuôn mẫu, tự tin vươn lên

Đời sống

(GLO)- Từ chỗ còn e dè trong các hoạt động cộng đồng, nhiều phụ nữ ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến, chủ động bảo vệ quyền lợi, phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người khác. Những thay đổi ấy đang từng bước giúp chị em khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

Những bước chạy vì người khuyết tật

Những bước chạy vì người khuyết tật

Đời sống

(GLO)- Tại Gia Lai, từ nguồn lực của Dự án UpRace, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được tiếp thêm điều kiện để học tập, lao động, tạo sinh kế và vươn lên trong cuộc sống.

Ai được vay mua nhà thương mại giá rẻ?

Ai được vay mua nhà thương mại giá rẻ?

Đời sống

(GLO)- Bộ Xây dựng vừa hợp nhất quy định về đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở, trong đó có nhóm được vay để mua nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá thấp hoặc nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng không quá 1,05 tỷ đồng.

Rời vùng sạt lở, dựng cuộc sống mới

Rời vùng sạt lở, dựng cuộc sống mới

Đời sống

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong cảnh nơm nớp lo sạt lở, các hộ dân ở xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã được bố trí đất tái định cư, xây dựng nhà ở mới. Những công trình đang dần hoàn thiện giúp người dân rời vùng nguy hiểm, có nơi ở an toàn để ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

null