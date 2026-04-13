Vụ 4 người tử vong ở Cát Tiến: Có khả năng người bà dùng xăng dầu, rơm rạ để tự sát

NGUYỄN CHƠN MAI LÂM
(GLO)- Liên quan vụ 4 người tử vong ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), sáng 13-4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Nguyên nhân có thể là do bà ngoại - tức bà Trần Thị Đức (SN 1963) - sử dụng xăng dầu, rơm rạ để tự sát dẫn đến hậu quả đau lòng.

Thông tin này được Thiếu tướng Lê Quang Nhân đưa ra khi báo cáo nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra sáng 13-4.

Căn nhà nơi phát hiện 4 nạn nhân tử vong ở xã Cát Tiến tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Chơn

“Đến giờ này, Cơ quan điều tra xác định không có tội phạm. Vụ án làm 4 người chết, trong đó có bà ngoại, một người mẹ, hai người cháu ngoại sinh đôi 15 tuổi” - Thiếu tướng Lê Quang Nhân nói.

Lượng lớn tro rơm tại hiện trường căn phòng nơi phát hiện các nạn nhân. Ảnh: Nguồn tin cung cấp

Như đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 10-4, ông Trần Quốc Thiện (SN 1957, trú thôn Chánh Hóa) đến nhà em gái ruột thì phát hiện bà Trần Thị Đức cùng con gái là chị Trần Thị Cao (SN 1989) và hai cháu ngoại sinh đôi Ngô Xuân Hải, Ngô Xuân Hưng tử vong trong nhà. Hiện trường có dấu hiệu xảy ra cháy, thi thể nạn nhân và nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Chiều 11-4, được sự hỗ trợ của lực lượng Công an và người dân địa phương, người thân đã hoàn thành việc chôn cất 4 nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

