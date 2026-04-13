Vụ 4 người tử vong ở Cát Tiến: Có khả năng người bà dùng xăng dầu, rơm rạ để tự sát

Thông tin này được Thiếu tướng Lê Quang Nhân đưa ra khi báo cáo nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra sáng 13-4.
“Đến giờ này, Cơ quan điều tra xác định không có tội phạm. Vụ án làm 4 người chết, trong đó có bà ngoại, một người mẹ, hai người cháu ngoại sinh đôi 15 tuổi” - Thiếu tướng Lê Quang Nhân nói.
Như đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 10-4, ông Trần Quốc Thiện (SN 1957, trú thôn Chánh Hóa) đến nhà em gái ruột thì phát hiện bà Trần Thị Đức cùng con gái là chị Trần Thị Cao (SN 1989) và hai cháu ngoại sinh đôi Ngô Xuân Hải, Ngô Xuân Hưng tử vong trong nhà. Hiện trường có dấu hiệu xảy ra cháy, thi thể nạn nhân và nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.
Chiều 11-4, được sự hỗ trợ của lực lượng Công an và người dân địa phương, người thân đã hoàn thành việc chôn cất 4 nạn nhân.