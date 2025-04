VinFast VF 7 Plus có giá từ 949 triệu đồng

(GLO)- VinFast VF 7 với thiết kế hiện đại, cá tính, sang trọng, tối ưu tính năng khí động học và hướng tới tương lai, mẫu xe được định vị tại phân khúc SUV-C, bản Plus có giá từ 949 triệu đồng.

Đầu xe vẫn hiện diện dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V kích thước lớn, trải rộng sang 2 bên và có khả năng phát sáng ấn tượng. Điểm nhấn ở vị trí trung tâm có logo hình chữ V nhỏ, sáng bóng.

Thiết kế thời thượng, cá tính, nội thất rộng rãi, sang trọng. Ảnh: ST

Cụm đèn pha LED projector kích thước lớn đặt thấp và nằm trọn trong khối hình thang góc cạnh. Nắp ca-pô có nhiều đường gân dập nổi, mang đến cái nhìn cơ bắp và khỏe khoắn cho mẫu SUV cá tính nhất dải sản phẩm xe điện của VinFast.

VF 7 cũng không có lưới tản nhiệt như đa số các mẫu xe điện khác hiện nay. Sự xuất hiện của 2 thanh mạ crom tạo hình chữ L ngược, đối xứng nhau, đặt ngay phía trên cản trước đen bóng, nhấn mạnh vẻ hầm hố nhưng không kém phần sang trọng.

Vẻ đẹp cơ bắp tiếp tục xuất hiện ở phần thân xe với hàng loạt đường gân dập nổi. Bộ la-zăng đa chấu, kích thước 20 inch, được ôm trọn bởi bộ lốp Pirelli P-Zero kích thước 265/40. Ngay phía trên là vòm bánh xe sơn đen thể thao.

Hệ thống an toàn đầy đủ, ​​​tăng tốc mượt mà, cảm giác lái tốt. Ảnh: ST

Một phần ốp kính chiếu hậu sử dụng màu đối nghịch thân xe, trở thành điểm nhấn thu hút cho khu vực này. Tay nắm cửa thiết kế ẩn tăng thêm tính khí động học cho VinFast VF 7. Nóc xe thiết kế thoải dần về phía sau dễ khiến người nhìn liên tưởng đến mẫu xe SUV lai Coupe sành điệu. Cổng sạc điện đặt kín đáo ngay phía dưới khu vực cột A.

Đuôi xe VinFast VF 7 cũng xuất hiện các đường gân dập nổi lớn, mở rộng 2 bên. Dải LED tạo hình chữ V lớn, có thể phát sáng vốn là điểm nhận diện thương hiệu. Toàn bộ phần cản sau và xung quanh khu vực đặt biển số đều sơn đen, giúp hoàn chỉnh vẻ đẹp cá tính và cuốn hút.

Màn hình giải trí lớn, nhiều tiện nghi cao cấp. Ảnh: ST

Khoang nội thất VinFast VF 7 mang đến cảm nhận về sự sang trọng, cao cấp với lối thiết kế tối giản cùng cách phối 2 tông màu tinh tế. Khu vực táp-lô được tiết chế tối đa các chi tiết, mọi sự tập trung đều dồn về màn hình giải trí kích thước 12,9 inch tại vị trí trung tâm.

Màn hình này thiết kế quay hẳn về phía tài xế, giúp mọi thao tác được thực hiện dễ dàng hơn. Phía dưới là các nút bấm chức năng. Vô-lăng VF 7 cũng là dạng D-cut thể thao nhưng bắt mắt hơn với phối màu độc đáo. Xe không có đồng hồ hiển thị thông tin lái.

VinFast VF 7 có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Các ghế trên xe bọc da êm ái, phối 2 tông màu. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời kích thước lớn trên bản Plus, giúp không gian bên trong thêm phần mở rộng và thoáng đãng.

VF 7 làmẫu xe có động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc. Ảnh: ST

VinFast VF 7 Eco được trang bị một mô-tơ điện, sinh công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Bộ pin đi kèm dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

VinFast VF 7 Plus trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Công suất của bản này đưa VF 7 trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc. Pin cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện trên bản này dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 431 km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP).

VinFast VF 7 có 8 túi khí cùng các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật. Đặc biệt, bản Plus có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với loạt tính năng đáng chú ý như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ,…

Ngoài ra, cả hai phiên bản VinFast VF 7 đều có trợ lý ảo với khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền.

Các màu ngoại thất của VinFast VF 7 gồm: trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương và xanh lá (Deep Ocean). Nội thất có 2 tùy chọn màu là: đen và be (màu be chỉ có trên bản Plus).