Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

(GLO)- Việt Nam đã trải qua những thời khắc khó khăn trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch giúp “những chiến binh sao vàng” làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình khi bảo vệ thành công cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ngay trên sân khách ở trận chung kết lượt đi. Dù có 2 bàn làm vốn, nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn không thể chủ quan trước “voi chiến” trong trận lượt về.

Thái Lan (phải) chơi áp đảo hơn trong hiệp 1. Ảnh: Tuấn Hữu

Ở lượt đi trên đất Thái Lan, trước khi Hai Long tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số tạo bước ngoặt cho trận đấu, Việt Nam đã ở rất gần với bàn thua. Nếu không có sự may mắn cùng những pha phản xạ xuất sắc của Patrik Lê Giang, thế trận có lẽ đã không còn nằm trong toan tính của đội khách.

Bởi vậy, khi được chơi trên sân nhà, không khó để dự đoán cách tiếp cận của “những chiến binh sao vàng” khi đón tiếp đội bóng xứ sở chùa vàng. Việt Nam chủ động chơi thấp, nhường thế trận cho đối thủ và chờ đợi những đợt phản công dựa trên sức mạnh, tốc độ của Xuân Son cùng các vệ tinh như Hoàng Hên, Đình Bắc.

Tuy nhiên, khi thế trận ưa thích chưa phát huy hiệu quả, hàng thủ đội chủ nhà đã mắc sai lầm. Phút 13, các hậu vệ Việt Nam để Yotsakorn thoải mái tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Patrik Lê Giang, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Người Thái thắp lại hy vọng sau bàn thắng sớm ở phút 13. Ảnh: Tuấn Hữu

Bàn thắng giúp Thái Lan vực dậy tinh thần khi khoảng cách trong cuộc đua vô địch được thu hẹp. Đội khách chơi đầy hứng khởi và tạo sức ép đáng kể lên khung thành Việt Nam.

Suốt hiệp 1, Thái Lan là đội chơi có phần áp đảo khi kiểm soát bóng đến 70% và tung 6 cú sút. Trong khi đó, Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 30% và có 2 cú sút.

Phải đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà mới có cơ hội thực sự nguy hiểm với cú đánh đầu của Xuân Son đưa bóng dội xà ngang. Trước đó, các mũi công của Việt Nam tỏ ra khá rời rạc trước hàng phòng ngự đối phương.

Hàng công của Việt Nam (trái) chơi khá bế tắc trong hiệp 1. Ảnh: Tuấn Hữu

Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, HLV Kim Sang-sik có lẽ đã có những điều chỉnh nhằm giúp đội chủ nhà lấy lại thế trận. Tuy nhiên, biến số xảy ra ngay đầu hiệp 2 khi Xuân Mạnh phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm, khiến Việt Nam phải chịu quả phạt 11 m.

Rất may cho đội chủ nhà, trên chấm phạt đền, Kakana đưa bóng bay lên trời trong sự tiếc nuối của số ít người hâm mộ Thái Lan trên khán đài Mỹ Đình.

Không tận dụng được cơ hội mười mươi, Thái Lan lập tức phải trả giá khi tinh thần của Việt Nam lên cao. Chỉ 3 phút sau tình huống Kakana đá hỏng quả phạt 11 m, Hoàng Hên dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc bật ra. Bóng sau đó trúng chân thủ thành Chatchai rồi đi thẳng vào lưới, giúp Việt Nam san bằng tỷ số 1-1.

Hoàng Hên tung cú dứt điểm mang về bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 cho đội tuyển Việt Nam ở đầu hiệp 2. Ảnh: Tuấn Hữu

Sau bàn phản lưới nhà bất đắc dĩ, Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình khi tổng tỷ số lúc này đã là 3-1 nghiêng về Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian càng trôi đi, các học trò của HLV Anthony Hudson càng trở nên nóng vội.

Thái Lan không còn tạo được sức ép lớn như trước, trong khi các cầu thủ dường như đã bị bào mòn thể lực và thiếu sự linh hoạt trong những pha tấn công.

Không những vậy, đội khách còn phải chống chọi với những đợt phản công đầy nguy hiểm của Việt Nam. Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik đã tung Hai Long và Quang Hải - 2 cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết lượt đi - vào sân.

Trong bối cảnh có phần bế tắc, Thái Lan bất ngờ nhận được món quà từ sai lầm trong phòng ngự của Tiến Anh ở phút 85. Bóng đến chân Wanchai và cầu thủ vào sân thay người này dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Patrik Lê Giang, nâng tỷ số lên 2-1.

Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2. Ảnh: Tuấn Hữu

Tuy nhiên, trong khoảng 9 phút còn lại, Thái Lan không thể tạo nên màn lội ngược dòng. Thậm chí, đội khách còn phải nhận bàn thua đầy trớ trêu ở phút bù giờ cuối cùng khi Wanchai phản lưới nhà, ấn định tỷ số 2-2.

Chơi không quá thuyết phục ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam vẫn bảo vệ thành công chức vô địch sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2. Đây là lần thứ 2 liên tiếp “những chiến binh sao vàng” bước lên ngôi cao nhất tại ASEAN Cup.