Vé chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam - Thái Lan giá bao nhiêu, mua thế nào?

(GLO)- Vé chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tại Mỹ Đình có 4 mức giá từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng, mở bán trực tuyến từ 14h ngày 20/8.

Sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỉ số 4-0 ở bán kết, đội tuyển Việt Nam chính thức tái ngộ Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026. Hai đội sẽ phân định chức vô địch qua hai lượt trận vào ngày 22 và 26/8.

Hình minh họa (AI)

Với người hâm mộ Việt Nam, thông tin được quan tâm nhất lúc này là giá vé và cách mua vé trận chung kết lượt về tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vé được bán trực tuyến từ chiều 20/8 với 4 mệnh giá, cao nhất 1,5 triệu đồng.

Lịch chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam - Thái Lan

Chung kết ASEAN Cup 2026 tiếp tục là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá nhiều duyên nợ nhất Đông Nam Á.

Trận đấu Thời gian Địa điểm Thái Lan - Việt Nam, lượt đi 20h00 ngày 22/8/2026 SVĐ Rajamangala, Bangkok Việt Nam - Thái Lan, lượt về 20h00 ngày 26/8/2026 SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

Lịch hai lượt trận đã được ban tổ chức giải công bố, trong đó Thái Lan đá sân nhà trước và Việt Nam được trở về Mỹ Đình ở trận đấu quyết định ngày 26/8.

Giá vé trận Việt Nam - Thái Lan tại Mỹ Đình bao nhiêu?

Vé xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tại Mỹ Đình được phát hành với 4 mệnh giá:

500.000 đồng/vé

800.000 đồng/vé

1.200.000 đồng/vé

1.500.000 đồng/vé

Như vậy, mức vé thấp nhất để vào sân theo dõi trận chung kết là 500.000 đồng, trong khi hạng vé cao nhất có giá 1,5 triệu đồng.

So với những trận đấu trước của tuyển Việt Nam tại giải năm nay, giá vé chung kết được đẩy lên đáng kể, điều dễ hiểu khi Việt Nam - Thái Lan là trận đấu cuối cùng của giải và sức chứa sân Mỹ Đình có giới hạn.

Vé chung kết Việt Nam - Thái Lan bán từ khi nào?

Vé trận lượt về được mở bán từ 14h00 ngày 20/8/2026.

Đợt bán trực tuyến dự kiến kết thúc lúc 20h00 ngày 21/8/2026 hoặc ngay khi toàn bộ số vé được phân phối hết, tùy điều kiện nào đến trước.

Mỗi đơn hàng được phép mua tối đa 4 vé.

Trong bối cảnh sức hút rất lớn của trận Việt Nam - Thái Lan, người hâm mộ muốn mua vé nên chuẩn bị tài khoản, thông tin giấy tờ và phương thức thanh toán trước thời điểm mở bán để hạn chế mất thời gian khi hệ thống có lượng truy cập cao.

Cách mua vé chung kết Việt Nam - Thái Lan

Vé trận Việt Nam - Thái Lan tại Mỹ Đình được bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU, tên trước đây là OneU.

Người mua có thể thực hiện theo các bước cơ bản sau:

Bước 1: Tải hoặc cập nhật ứng dụng Techcombank OneU lên phiên bản mới nhất.

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng và truy cập tính năng “Mua vé”.

Bước 3: Chọn trận Việt Nam - Thái Lan – chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026.

Bước 4: Chọn mệnh giá và số lượng vé mong muốn. Mỗi đơn hàng được mua tối đa 4 vé.

Bước 5: Điền chính xác thông tin theo Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Bước 6: Lựa chọn phương thức thanh toán được tích hợp trên ứng dụng. Người mua có thể sử dụng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint.

Bước 7: Kiểm tra lại thông tin, hoàn tất thanh toán và lưu thông tin đơn hàng để phục vụ quá trình nhận vé.

Người mua cần đặc biệt kiểm tra họ tên, số giấy tờ tùy thân và địa chỉ nhận vé trước khi xác nhận bởi ban tổ chức lưu ý không chịu trách nhiệm đối với những lỗi giao dịch xuất phát từ thao tác hoặc thông tin đăng ký không chính xác.

Mua vé xong nhận vé ở đâu?

Vé không chỉ tồn tại dưới dạng xác nhận trên ứng dụng mà sẽ được chuyển tới người mua thông qua dịch vụ của Vietnam Post.

Đối với đơn hàng hoàn thành trước 23h59 ngày 20/8, khách hàng đăng ký địa chỉ thuộc 47 phường trong khu vực Hà Nội theo danh sách của ban tổ chức sẽ được chuyển phát nhanh tới địa chỉ đăng ký. Thời gian nhận vé dự kiến từ ngày 25/8. Phí chuyển phát là 30.000 đồng/đơn.

Khách hàng ở những khu vực khác có thể nhận vé tại bưu cục Vietnam Post trong ngày 25 và 26/8. Những đơn đặt sau 23h59 ngày 20/8 sẽ được nhận tại bưu cục Vietnam Post theo địa chỉ đăng ký vào ngày 26/8.

Hai địa điểm nhận vé được công bố gồm:

TTDV Hà Đông, 107 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Bưu cục giao dịch Trung tâm, 75 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian trả vé buổi sáng từ 9h00-11h30 và buổi chiều từ 13h00-17h00. Khi nhận vé, người mua cần xuất trình bản gốc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

Vé trận chung kết lượt đi Thái Lan - Việt Nam giá bao nhiêu?

Đối với những cổ động viên Việt Nam muốn sang Bangkok theo dõi trận lượt đi ngày 22/8, vé đã được phát hành qua hệ thống Ticketmaster Thailand.

Giá vé tùy khu vực trên sân Rajamangala như sau:

Khu vực Giá vé W1 500 baht Khu vực CĐV đội khách 500 baht E1 400 baht W2-W3 300 baht E2-E3 250 baht S-N 200 baht

Vé lượt đi được mở bán từ 22h00 ngày 18/8. Mỗi người mua tối đa 4 vé. Giá trên chưa bao gồm phí dịch vụ 30 baht/vé; một số phương thức thanh toán bằng thẻ, ShopeePay hoặc Mobile Banking có thể chịu thêm phí tiện ích 3%.

Với cổ động viên Việt Nam, khu vực AWAY dành cho người hâm mộ đội khách có giá 500 baht.

Cẩn trọng với vé chợ đen trước trận Việt Nam - Thái Lan

Sức nóng của một trận chung kết Việt Nam - Thái Lan khiến nguy cơ xuất hiện vé được rao bán lại với mức giá cao hơn giá niêm yết là điều người mua cần lưu ý.

Cách an toàn nhất vẫn là mua qua kênh phát hành chính thức, kiểm tra kỹ thông tin giao dịch và không chuyển tiền cho các tài khoản không xác định được danh tính.

Người hâm mộ cũng nên chuẩn bị sẵn ứng dụng, giấy tờ cá nhân và phương thức thanh toán trước 14h ngày 20/8. Với giới hạn tối đa 4 vé mỗi đơn và thời gian bán chỉ kéo dài đến tối 21/8 hoặc khi hết vé, những hạng ghế được quan tâm nhiều có thể trở nên khó mua khi nhu cầu tăng cao.

Việt Nam và Thái Lan lại tranh ngôi vô địch Đông Nam Á

ASEAN Cup 2026 một lần nữa chứng kiến Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở trận đấu cuối cùng.

Việt Nam giành quyền vào chung kết sau hai chiến thắng cùng tỉ số 2-0 trước Malaysia, qua đó thắng chung cuộc 4-0. Trong khi đó, Thái Lan vượt qua Singapore với tổng tỉ số 4-3 sau hai lượt bán kết.

Hai trận đấu ngày 22 và 26/8 vì thế không chỉ quyết định chức vô địch ASEAN Cup 2026 mà còn mở ra thêm một chương mới trong cuộc cạnh tranh giàu duyên nợ giữa hai đội tuyển hàng đầu khu vực.